Следователи выясняют обстоятельства гибели девушки в Кировском районе

29 мая текущего года девушка возвращалась с занятий в колледже домой на автобусе, следующем по маршруту Жиличи-Дубовое-Кировск. Она вышла на остановке общественного транспорта «д. Павловичи», но домой так и не дошла. Вечером 6 июня ее тело было обнаружено недалеко от вышеуказанного остановочного пункта, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана СОЛЕНЮК.

Витебске В пьяный мужчина ударил ножом подростка в трамвае

Для установления точной причины смерти девушки назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователи уже осмотрели место обнаружения тела, опросили жильцов ближайших населенных пунктов, а также родственников погибшей.

В рамках уголовного дела проверяются и выясняются все обстоятельства преступления, рассматриваются различные версии.