Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

Вскоре решится давняя проблема жителей поселка Береговой Гродненского района. Несколько лет назад на автодороге М6 Минск Гродно в районе поселка был закрыт поворот налево в сторону областного центра из-за высокой интенсивности движения.

Жителям поселка приходилось делать лишний двухкилометровый круг на разворотную полосу. Владимир Иосифович знаком с этой ситуацией. Он рассказал, что найден эффективный путь ее решения. От поселка Береговой через существующий там овраг будет проложена асфальтированная дорога длиной 245 метров к деревне Щечиново. А дальше путь направится в сторону многоуровневой развязки на автомагистрали. Поручение адресовано КУП «Гроднооблдорстрой». Как сообщил дежуривший на прямой линии генеральный директор предприятия Дмитрий Волкович, в этом году заказана проектная документация на объездную дорогу, после прохождения экспертизы начнется ее строительство.

По поводу благоустройства улиц на прямую линию обратились жители микрорайонов Барановичи-5,6 и Зарица-5 областного центра. В этих микрорайонах вскоре начнется строительство нескольких улиц. В Барановичах приступил к работе дорожно-строительный трест №6 и более чем километровая магистральная улица будет обустроена к осени.

Жители города-спутника Гродно Скиделя интересовались, планируется ли здесь строительство новой больницы. Специалисты главного управления здравоохранения облисполкома разъяснили, что существующая в городе больница и поликлиника справляются с приемом пациентов, запланирован ремонт этих учреждений здравоохранения.

Минчане, которые часто приезжают на малую родину в Ошмянский район, обратились к заместителю председателя облисполкома с просьбой согласовать расписание движения поездов с региональными автобусными рейсами. Их просьба поставлена на контроль.

На перебои с водоснабжением жаловались жители некоторых улиц частного сектора Берестовицы. Владимир Дешко дал поручение изучить ситуацию соответствующим службам райисполкома.





На звонки о приведении в порядок детских площадок, об аварийных деревьев, ямочных ремонтах дорог, разрешении земельных споров, перебоях с электроснабжением отвечали дежурившие на прямой линии специалисты управлений и отделов облисполкома.