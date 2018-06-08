Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

По поводу благоустройства улиц на прямую линию обратились жители микрорайонов Барановичи-5,6 и Зарица-5 областного центра. В этих микрорайонах вскоре начнется строительство нескольких улиц. В Барановичах приступил к работе дорожно-строительный трест №6 и более чем километровая магистральная улица будет обустроена к осени.
Жители города-спутника Гродно Скиделя интересовались, планируется ли здесь строительство новой больницы. Специалисты главного управления здравоохранения облисполкома разъяснили, что существующая в городе больница и поликлиника справляются с приемом пациентов, запланирован ремонт этих учреждений здравоохранения.
Минчане, которые часто приезжают на малую родину в Ошмянский район, обратились к заместителю председателя облисполкома с просьбой согласовать расписание движения поездов с региональными автобусными рейсами. Их просьба поставлена на контроль.
На перебои с водоснабжением жаловались жители некоторых улиц частного сектора Берестовицы. Владимир Дешко дал поручение изучить ситуацию соответствующим службам райисполкома.
На звонки о приведении в порядок детских площадок, об аварийных деревьев, ямочных ремонтах дорог, разрешении земельных споров, перебоях с электроснабжением отвечали дежурившие на прямой линии специалисты управлений и отделов облисполкома.