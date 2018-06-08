ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

09.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

Из поступивших за три часа работы прямой линии около сорока звонков большинство касалось содержания дорог – от республиканских до подъездных путей к садовым товариществам. 

Вскоре решится давняя проблема жителей поселка Береговой Гродненского района. Несколько лет назад на автодороге М6 МинскГродно в районе поселка был закрыт поворот налево в сторону областного центра из-за высокой интенсивности движения. 
Жителям поселка приходилось делать лишний двухкилометровый круг на разворотную полосу. Владимир Иосифович знаком с этой ситуацией. Он рассказал, что найден эффективный путь ее решения. От поселка Береговой через существующий там овраг будет проложена асфальтированная  дорога длиной 245 метров к деревне Щечиново. А дальше путь направится в сторону многоуровневой развязки на автомагистрали. Поручение адресовано КУП «Гроднооблдорстрой». Как сообщил дежуривший на прямой линии генеральный директор предприятия Дмитрий Волкович, в этом году заказана проектная документация на объездную дорогу, после прохождения экспертизы начнется ее строительство.
 

По поводу благоустройства улиц на прямую линию обратились жители микрорайонов Барановичи-5,6 и Зарица-5 областного центра. В этих микрорайонах вскоре начнется строительство нескольких улиц. В Барановичах приступил к  работе дорожно-строительный трест №6 и более чем километровая магистральная улица будет обустроена к осени. 

Жители города-спутника Гродно Скиделя интересовались, планируется ли здесь строительство новой больницы. Специалисты главного управления здравоохранения облисполкома разъяснили, что существующая в городе больница и поликлиника справляются с приемом пациентов, запланирован  ремонт этих учреждений здравоохранения. 
Минчане, которые часто приезжают на малую родину в Ошмянский район, обратились к заместителю председателя облисполкома с просьбой согласовать расписание движения поездов с региональными автобусными рейсами. Их просьба поставлена на контроль. 

На перебои с водоснабжением жаловались жители некоторых улиц частного сектора Берестовицы. Владимир Дешко дал поручение изучить ситуацию соответствующим службам райисполкома. 

Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

На звонки о приведении в порядок детских площадок, об аварийных деревьев, ямочных ремонтах дорог, разрешении земельных споров, перебоях с электроснабжением отвечали дежурившие на прямой линии специалисты  управлений и отделов облисполкома.

 
Фото Михаила ИСАЧЕНКО
Николай ШЛЫК
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из поступивших за три часа работы прямой линии около сорока звонков большинство касалось содержания дорог – от республиканских до подъездных путей к садовым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские гребцы завоевали золото чемпионата Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика