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Дружат ли старшеклассники Слуцка с элементарными вопросами по школьной программе
09.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Если у взрослого человека спросить элементарный школьный вопрос, у него всегда в запасе есть фраза: «Я уже и не помню, школу 20 лет назад окончил».
В преддверии выпускного «Кур'ер» прошелся по городу и выяснил, насколько хорошо сами школьники владеют школьной программой?
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Видео: Екатерина Михайлова, Алексей Скрынников, монтаж: Виктория Макарова Самое важное Дружат ли старшеклассники Слуцка...
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