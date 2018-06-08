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Дружат ли старшеклассники Слуцка с элементарными вопросами по школьной программе

09.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Дружат&nbsp;ли старшеклассники Слуцка с&nbsp;элементарными вопросами по&nbsp;школьной программе
Видео: Екатерина Михайлова, Алексей Скрынников, монтаж: Виктория Макарова
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Если у взрослого человека спросить элементарный школьный вопрос, у него всегда в запасе есть фраза: «Я уже и не помню, школу 20 лет назад окончил».
А как обстоят дела с эрудированностью у Слуцких старшеклассников?

В преддверии выпускного «Кур'ер» прошелся по городу и выяснил, насколько хорошо сами школьники владеют школьной программой?

 
 
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Видео: Екатерина Михайлова, Алексей Скрынников, монтаж: Виктория Макарова Самое важное Дружат ли старшеклассники Слуцка...
 
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