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Золотую медаль завоевала мужская белорусская байдарка-четвёрка на чемпионате Европы в Белграде
Кирилл Никитин, Виталий Белько, Илья Федоренко и Роман Петрушенко в финале на дистанции 1000 м заняли первое место.
Их время – 2 мин 48, 841 сек. Вторыми стали гребцы из Словакии, третьими – команда из Испании.
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Кирилл Никитин, Виталий Белько, Илья Федоренко и Роман Петрушенко в финале на дистанции 1000 м заняли первое место.
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