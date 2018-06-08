ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцке выбрали маленькую королеву красоты

09.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

В Слуцке выбрали маленькую королеву красоты

В городском Дворце Молодёжи прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2018». В состязании красоты, очарования и таланта участвовали 7 юных жительниц Слуцка и Слуцкого района в возрасте 5-6 лет.

Девочки представили жителям самопрезентацию, которая традиционно у всех была в стихотворной форме. А вот творческие номера маленьких конкурсантов были абсолютно разными: это и песни, и модные дефиле, и зажигательная цыганочка. Поразила жюри и зрителей шестилетняя Валерия Маталыцкая, которая проникновенно прочла абсолютно недетское стихотворение «Баллада о матери».

Ярким и необычным было и шоу костюмов из подручных материалов. Конкурсантки вместе с родителями создали настоящие шедевры из салфеток, пакетов для мусора, пластиковых бутылок, одноразовых тарелок. Но настоящим «гвоздём программы» стал конкурс пародий. Участницы «Мисс Малютка-2018» перевоплотились в героев знаменитых сказок и мультфильмов. Для того, чтобы лучше вжиться в образ Лисы, одна из девочек даже принесла на сцену живого петуха.

По итогам всех конкурсов жюри определило победительницу. Главную корону и титул «Мисс Малютка-2018» получила случчанка Виталина Чухольская. Но и остальные конкурсантки не остались без внимания. Каждая девочка получила приз в определённой номинации, а также маленькую корону принцессы.

















































Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городском Дворце Молодёжи прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2018». В состязании красоты, очарования и таланта участвовали 7 юных жительниц Слуцка и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Розенбаум перепел современные поп-хиты, которых до этого не слышал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика