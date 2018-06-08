В Слуцке выбрали маленькую королеву красоты





В городском Дворце Молодёжи прошла конкурсная шоу-программа «Мисс Малютка-2018». В состязании красоты, очарования и таланта участвовали 7 юных жительниц Слуцка и Слуцкого района в возрасте 5-6 лет.

Девочки представили жителям самопрезентацию, которая традиционно у всех была в стихотворной форме. А вот творческие номера маленьких конкурсантов были абсолютно разными: это и песни, и модные дефиле, и зажигательная цыганочка. Поразила жюри и зрителей шестилетняя Валерия Маталыцкая, которая проникновенно прочла абсолютно недетское стихотворение «Баллада о матери».

Ярким и необычным было и шоу костюмов из подручных материалов. Конкурсантки вместе с родителями создали настоящие шедевры из салфеток, пакетов для мусора, пластиковых бутылок, одноразовых тарелок. Но настоящим «гвоздём программы» стал конкурс пародий. Участницы «Мисс Малютка-2018» перевоплотились в героев знаменитых сказок и мультфильмов. Для того, чтобы лучше вжиться в образ Лисы, одна из девочек даже принесла на сцену живого петуха.

По итогам всех конкурсов жюри определило победительницу. Главную корону и титул «Мисс Малютка-2018» получила случчанка Виталина Чухольская. Но и остальные конкурсантки не остались без внимания. Каждая девочка получила приз в определённой номинации, а также маленькую корону принцессы.

































































































































































































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