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Меховое ателье «Силуэт» поможет обновить гардероб дешево и сердито

09.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Меховое ателье «Силуэт» поможет обновить гардероб дешево и сердито

"Силуэт" – единственное в Слуцком районе ателье, которое специализируется на пошиве и ремонте меховых и кожаных изделий. Переделать старую шубу в более современную, отреставрировать заношенную дублёнку, сшить меховую жилетку – всё это и многое другое могут сотрудники предприятия.

- Да, в наше время упал спрос на пошив одежды в ателье, но мы всё равно никогда не сидим без дела, - отмечает заведующая ателье «Силуэт» Валентина Кропылева. – Наоборот, в последние годы люди чаще стали обращаться за реставрацией шуб. Приносят старую норку или каракуль, а мы ей даём новую жизнь.

Меховое ателье «Силуэт» поможет обновить гардероб дешево и сердито

Валентина Петровна признаётся, что сшить приличное изделие, которое прослужит ещё много лет, можно даже из самой заношенной и старой шубы или дублёнки. Заменить потёртые места кожаными вставками, укоротить, поменять дизайн – полёт фантазии работников ателье не знает границ. Порой в руки мастерам попадают и вовсе раритетные вещи – некоторым меховым изделиям, которые приносят на реставрацию, больше полусотни лет! Но даже такой солидный возраст не помеха для работы.

- Зачастую такие «древние» шубы даже качественнее современных – выделка кожи и меха была другой, вещи дольше служили и сохраняли товарный вид, - объясняет Валентина Кропылева. – Многие современные аналоги, привезённые с распродаж из Греции или Турции, даже близко не стояли с добротными шубами советского периода.

Вместе с художниками-модельерами клиент может разработать и уникальный дизайн будущего изделия – шубу подгонят по размеру, учтут все особенности фигуры и вкусовые предпочтения заказчика. Большое внимание слуцкие мастера уделяют и модным тенденциям – каждый месяц модельеры изучают глянцевые журналы, чтобы узнать, что будут носить в новом сезоне. Например, нынешней зимой на пике популярности меховые жилеты и шубы ярких цветов.

Меховое ателье «Силуэт» поможет обновить гардероб дешево и сердито

Меховое ателье «Силуэт» поможет обновить гардероб дешево и сердито

Меховое ателье «Силуэт» поможет обновить гардероб дешево и сердито

- К нам едут не только жители Слуцкого района, но и соседи. Часто заезжают и минчане: перешить шубу в столице стоит в 2 раза дороже, чем у нас. Поэтому едут к нам: стоимость дороги из Минска и стоимость нашей работы – в сумме всё равно получается выгоднее.

Кроме пошива и ремонта меховых и кожаных изделий сотрудники ателье «Силуэт» шьют нарядную, повседневную одежду, спецодежду, шторы. Посмотреть и приобрести вещи из коллекций, созданных мастерами ателье «Силуэт» можно в фирменном магазине «Стиль», который расположен на 1 этаже в Доме быта.

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 183, 2-й этаж (остановка "Крiница")
Режим работы: понедельник-пятница 09.00-18.00, обед 14.00-15.00; суббота 09.00-17.00; выходной - воскресенье
Телефон: 8 (01795) 5 40 38

Меховое ателье «Силуэт» поможет обновить гардероб дешево и сердито

ОАО "Слуцкая фабрика пошива одежды" УНП 600154407

 
Теги: Минск
 
 
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Переделать старую шубу в более современную, отреставрировать заношенную дублёнку, сшить меховую жилетку – всё это и многое другое могут сотрудники ателье...
 
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