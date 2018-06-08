Вблизи Волковыска водитель Audi совершил опасный обгон, а затем стал участником лобовой аварии (+Видео)





Вчера на трассе Р-78 (Олекшицы - Волковыск) лоб в лоб столкнулись Audi A8 и Rover 800 (предположительно). Последствия аварии видел наш читатель Евгений, он проезжал рядом буквально через пару минут после столкновения. Евгений говорит, что один из участников ДТП незадолго до лобового столкновения совершал опасный обгон.

- Я двигался на грузовике и в какой-то момент меня стал обгонять водитель на Audi A8, причем маневр был достаточно опасным. Водителю встречного автомобиля пришлось выехать на грунтовую обочину, чтобы избежать лобового удара. А вы сами знаете, как опасно на скорости цеплять обочину. В общем, тогда всем повезло, происшествия не было, - рассказывает автор видео Евгений. - Но уже спустя 10 минут у деревни Мотьковцы эта Audi A8 попала в аварию.

autogrodno.by.