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Ивановский район, деревня Мотоль: в ДТП погиб мотоциклист

09.06.2018 15:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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08.06.2018 около в 20:15 часов в д.Мотоль произошла авария со смертельным исходом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56273.php

Ивановский район, деревня Мотоль: в ДТП погиб мотоциклист

По предварительной информации: 48-летняя местная жительница, управляя автомобилем марки "Фольксваген Пассат", двигалась по ул.Ворошилова, по направлению от ул.Юбилейная к ул.Кирова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56273.php

Ивановский район, деревня Мотоль: в ДТП погиб мотоциклист

На перекрестке с ул.Братьев Миховичей, женщина при выполнении маневра левого поворота не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с мотоциклом марки "Ямаха YZF 600", под управлением 25-летнего жителя д.Мотоль, который двигался во встречном направлении прямо.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56273.php

Ивановский район, деревня Мотоль: в ДТП погиб мотоциклист


В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56273.php

Ивановский район, деревня Мотоль: в ДТП погиб мотоциклист

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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08.06.2018 около в 20:15 часов в д.Мотоль произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации: 48-летняя местная жительница, управляя автомобилем...
 
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