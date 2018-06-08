Ивановский район, деревня Мотоль: в ДТП погиб мотоциклист

08.06.2018 около в 20:15 часов в д.Мотоль произошла авария со смертельным исходом.



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По предварительной информации: 48-летняя местная жительница, управляя автомобилем марки "Фольксваген Пассат", двигалась по ул.Ворошилова, по направлению от ул.Юбилейная к ул.Кирова.



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На перекрестке с ул.Братьев Миховичей, женщина при выполнении маневра левого поворота не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с мотоциклом марки "Ямаха YZF 600", под управлением 25-летнего жителя д.Мотоль, который двигался во встречном направлении прямо.



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В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия.



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По факту ДТП проводится проверка.