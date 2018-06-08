|
Ивановский район, деревня Мотоль: в ДТП погиб мотоциклист
09.06.2018 15:00 — Разное | Виртуальный Брест
08.06.2018 около в 20:15 часов в д.Мотоль произошла авария со смертельным исходом.
По предварительной информации: 48-летняя местная жительница, управляя автомобилем марки "Фольксваген Пассат", двигалась по ул.Ворошилова, по направлению от ул.Юбилейная к ул.Кирова.
На перекрестке с ул.Братьев Миховичей, женщина при выполнении маневра левого поворота не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с мотоциклом марки "Ямаха YZF 600", под управлением 25-летнего жителя д.Мотоль, который двигался во встречном направлении прямо.
По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
08.06.2018 около в 20:15 часов в д.Мотоль произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации: 48-летняя местная жительница, управляя автомобилем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)