Прямую телефонную линию с жителями города провёл мэр Бреста Александр Рогачук

Всего на прямую телефонную линию поступило 20 звонков от горожан. Помимо локальных вопросов на тему жилищно-коммунального хозяйства, брестчане неоднократно высказывали свои конструктивные предложения, касающиеся той или иной сферы жизнедеятельности города.



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Практически каждый дозвонившийся в той или иной аргументации говорил о теме 1000-летия. Это говорит о том, что тема почетного юбилея, с точки зрения информативности, дошла до каждого горожанина.

Впервые на прямой телефонной линии прозвучал звонок из Российской Федерации (г. Ижевск). На другом конце провода поступило конкретное предложение в рамках экономического форума городов-побратимов. Суть инициативы – помочь фабрике «Идеал» (резидент СЭЗ «Брест»), испытывающей сегодня некоторые финансовые затруднения.

Все остальные вопросы, поступившие в ходе телефонного общения – текущие, которые были решены на месте. В основном они касались отсутствия горячего водоснабжения в связи с плановым отключением воды.

Поток вопросов разбавили и слова благодарности за те преобразования, которые происходят в городе. Речь идет о ремонте Партизанского проспекта, а также о проведении музыкальных вечеров Брестского духового оркестра на ул. Советской.

Несколько звонков поступило от жителей по поводу транспортного сообщения в районе Тельмы-2, Брестской крепости и расписания движения маршруток.

По данным вопросам Александр Рогачук дал конкретные поручения. Консультации и разъяснения граждане получили также от дежуривших на прямой телефонной линии специалистов городских служб.

Подводя резюме, председатель Брестского горисполкома отметил, что прямая телефонная линия – это своего рода срез, маркер городских проблем.



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Это полезное живое общение с населением, которое оправдывает себя, помогает обратить внимание руководителей на местах на насущные проблемы разных уровней и сложности, а также актуализирует темы, которые отошли на второй план.