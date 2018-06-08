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Розенбаум перепел современные поп-хиты, которых до этого не слышал

09.06.2018 14:48 — Разное | Tut.by  
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В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале есть рубрика «Поп-стоп», которая медленно превращается в традиционную. Ее суть такова: когда в гости к ведущему Ивану Урганту приходит певец Александр Розенбаум, ему дают в руки гитару и тексты современных песен, которые он никогда не слышал. Задача Розенбаума — исполнить то, что он видит, в своем стиле. И порой у него получается лучше, чем было в оригинале, пишет «Медуза».

В свежем выпуске передачи Розенбаум исполнил хиты Элджея, Фейса и Филиппа Киркорова (последний — в двух вариантах), а Ургант — «Медузу» Матранга и «Розовое вино» Элджея и Федука.

Раньше Розенбаум уже пел песни Ольги Бузовой, Егора Крида и группы Estradarada, а Урганту доставались «Кружит» Монатика и «Дико, например» Фараона.

Еще раньше Розенбаум представил неожиданную кавер-версию песни «Маршрутка» белорусской группы IOWA.

 
 
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Задача Розенбаума - исполнить то, что он видит, в своем стиле. И порой у него получается лучше, чем было в оригинале.
 
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