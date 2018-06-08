Розенбаум перепел современные поп-хиты, которых до этого не слышал

В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале есть рубрика «Поп-стоп», которая медленно превращается в традиционную. Ее суть такова: когда в гости к ведущему Ивану Урганту приходит певец Александр Розенбаум, ему дают в руки гитару и тексты современных песен, которые он никогда не слышал. Задача Розенбаума — исполнить то, что он видит, в своем стиле. И порой у него получается лучше, чем было в оригинале, пишет « Медуза ».

В свежем выпуске передачи Розенбаум исполнил хиты Элджея , Фейса и Филиппа Киркорова (последний — в двух вариантах), а Ургант — « Медузу » Матранга и « Розовое вино » Элджея и Федука.

Раньше Розенбаум уже пел песни Ольги Бузовой, Егора Крида и группы Estradarada, а Урганту доставались «Кружит» Монатика и «Дико, например» Фараона.

Еще раньше Розенбаум представил неожиданную кавер-версию песни «Маршрутка» белорусской группы IOWA.