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План игры

09.06.2018 12:02 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Сперва грустный юмор. Или смех сквозь слезы! А как еще воспринимать то, что на наших глазах происходит вокруг кровоточащей сирийской трагедии? Ибо на саму трагедию, конечно же, смотреть со смехом нельзя даже сквозь слезы!.. А вот спектакль, что разыгрывают вокруг сирийской проблемы господа от западной дипломатии, вызывает нервный смешок. А их актерские штампы, извлеченные, точно костюмы к прошлой постановке, только посыпанные не нафталином, а знаменитым «тальком Колина Пауэлла», что бывший госсекретарь и бригадный генерал таскал на Совет Безопасности в пробирке, вызывают оторопь. И невольный вопрос: как это «зритель», то бишь мировая общественность, все еще удерживается и не чихает на всю Ивановскую?! Как не возмутиться убогостью фантазии и пошлой надрывностью игры на «высшем уровне»? Видать крепко решила «мировая общественность» не замечать фальши… Заплатила что ли слишком много за билеты?

Однако ирония заключается в том, что отец «психологической войны», первый директор ЦРУ Алан Даллес учил: «Главная ошибка пропагандиста – поверить в собственную пропаганду». И возникает противоречие. Ибо учение Станиславского, с другой стороны, гласит: «Актер должен внутренне верить в то, что играет!». Стало быть, это не западные политики плохие актеры – просто они играют пропаганду! И внутренне сами в нее не верят. И мы им тоже не верим!

Не верят и их собственные народы. В Штатах войну против Сирии поддерживают только 26% населения. Во Франции, Англии и Германии – и того меньше. В остальных странах ЕС – мизер. И это несмотря на то, что СМИ там круглые сутки пиарят удар по Асаду. Их не смущает даже то, что Асад отчаянно сражается с «главным врагом» или «врагом №1» Соединенных Штатов – с ИГИЛ. Ненависть к Асаду столь сильна, что не действует даже древняя притча: враг моего врага – мой друг. Или у Вашингтона другая задача – плодить врагов повсюду и в неограниченном количестве? И поэтому вашингтонские сказочники просто и истошно кричат: «Кругом одни враги!»

Но такого ведь быть не может. И мы им не верим. Не верим еще и потому, что пьеса со слезами и кнутом, которую перед нами разыгрывают, старая, буквально заезженная. А фантазии, чтобы ее обновить, не хватает. Да и зачем? Ведь от нас, «зрителей», как и от актеров, не требуется, чтоб мы верили. Главное – отыграть номер, соблюсти «приличия». Хотя неприлична, набила оскомину сама пьеса!

Ну, действительно, опять пресловутое оружие массового уничтожения – химическое. Сколько можно применять сей затасканный прием?! Помните Ирак? Там, как выяснилось впоследствии, Саддам Хусейн не обладал ядерным и бактериологическим оружием, но твердо был намерен применить и то, и другое. Для чего применить? Ну, чтобы отразить акт западного возмездия. Возмездия за что, если Хусейн еще ничего не применил? Не важно — за что, главное – возмездие опередило то, за что можно было мстить! А Хусейн, в конец концов, оказался повешен. Разве все это не стоило долгих и велеречивых стенаний по поводу «судеб угнетенного иракского народа» и маленькой инсценировки с пробиркой в стенах ООН? Пропаганда – великая вещь! А, главное, она напоминает доллар, который будучи вовремя вложен, приносит тысячу долларов прибыли.

С Башаром Асадом ситуация несколько иная. Он, конечно, обладал химическим оружием, и, наверняка, не раз пожалел об этом. Не будь у него старых запасов, не было бы и у Запада сейчас дополнительных поводов для агрессии. Но есть одна существенная деталь! Теперь химическое оружие Асада уже уничтожено при помощи России и под контролем самих американцев. Ну и что же американцы, отстали от Асада?

Ничего подобного! «Нет у Асада химического оружия! – говорят американцы. – Замечательно! Тем проще будет уничтожить самого Асада! Как мы уже уничтожили Саддама и Каддафи. Большая ближневосточная зачистка продолжается! Тридцать лет назад мы зачистили Восточную Европу, – таковой вообще не стало, а стал большой Евросоюз! – и вот теперь мы зачищаем настоящий Восток. А там дело и до Африки дойдет, дайте срок!»

Цинично? Нечестно? Конечно! Получается, 3 года назад химическое оружие в Сирии уничтожили не для того, чтобы остановить конфликт, а для того, чтобы продолжить и расширить его?! С такой логикой мы начинаем понимать, что если бы Россия не помогла Штатам избавиться от сирийского химического оружия, она до сих пор была бы нужна Америке, с нею бы заигрывали, а, значит, и на Украине сегодня была бы тишь да гладь?

А что нужно, чтобы тишь да гладь воцарились всюду? Всего лишь, чтобы Соединенные Штаты переставили ставить на оппозицию во всех странах, где только есть хоть какая-то оппозиция. Ну, а там, где ее нет, американцы ее же и создадут. И проплатят. Казалось бы простой и очевидный вывод. Но Запад этот вывод не может сделать. И тем более озвучить! И не потому, что он ему нравится или не нравится, а просто потому, что Запад уже поставил на любую оппозицию крупные деньги. Вы правильно прочитали: не только вложил, но и поставил! Помните про один доллар и про тысячу? Вот именно, в таком соотношении… Поставил просто потому, что он играет против Асада, а в этой игре ставить больше не на кого, кроме как на Аль-Каиду. Или Игил. Вы думаете, Западу нравится Аль-Каида? Или ИГИЛ? Да он ее на нюх не переносит! Одна проблема: деньги не пахнут, и поэтому не важно, кто их помогает приносить.

Какие деньги? Много ли можно поиметь с разрушенной Сирии? Конечно, не так много, как с Ирака, но надо помнить, что основная цель Запада вовсе не Сирия, а Иран. Вот если удастся приструнить Иран, а, особенно, если удастся напугать его руководство, вызвать там внутреннюю эрозию и прибрать к рукам всю тамошнюю нефть и газ,  тогда  это тотальный контроль над всеми углеводородами планеты. За исключением, конечно, тех 30%, что принадлежат России…

Так что речь идет о переделе рынка. Ну и кто ж вам скажет такую правду? Во всяком случае, не вслух!

Вадим ЕЛФИМОВ.

 
 
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