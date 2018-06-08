Телефоны «горячей линии» работают на время проведения вступительной кампании



Для организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2018 году Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2018 года № 121 создана государственная комиссия и определены ее полномочия.

Для обеспечения исполнения поручения Главы государства в Брестской области создана областная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний, а также комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего образования и средних специальных учреждениях.

В Пинске в Полесском государственном университете с 12 июня по 2 июля будет проводиться централизованное тестирование по 11 учебным предметам.

Обязанность контроля за его проведением возложена на комиссию по контролю, в которую включены сотрудники Пинского межрайонного комитета государственного контроля, Пинского межрайонного отдела УДФР КГК Республики Беларусь по Брестской области.

Как показывает практика проведения таких кампаний за прошедшие годы, некоторые абитуриенты не были допущены к централизованному тестированию по причине отсутствия оригинала паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо предъявляли их копии или документы с истекшим сроком действия.

Поэтому убедительно просим абитуриентов заблаговременно подготовить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (вид па жительство, удостоверение беженца, справку, выдаваемую в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность).

Допуск в пункт тестирования будет осуществляться только по предъявлению оригинала действующего документа.

Резервные дни проведения централизованного тестирования – 6, 8 и 10 июля. Пункт проведения – Белорусский государственный университет.

На период проведения вступительной кампании в 2018 году работают телефоны «горячей линии» Брестской областной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний (Комитет государственного контроля Брестской области):

в г. Бресте: (8-0162) 21-18-76, 21-18-94;

в г. Барановичи: (8-0163) 64-06-20;

в г. Пинске: (8-0165) 32-26-22.

В выходные дни работает телефон дежурной части Управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Брестской области: (8-0162) 21-99-95 (г. Брест).

Пинский межрайонный Комитет государственного контроля Брестской области.