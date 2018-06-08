|
Мощный ураган в Индии: 30 человек погибли
Не менее 30 человек погибло и ещё около 20 получили серьёзные травмы из-за непогоды.
Вечером 8 июня грозовые ливни и шквалистый ветер обрушились на индийский штат Уттар-Прадеш на севере страны. Причиной несчастных случаев стали падение деревьев, разрушение домов и крыш, а также ударов от молний.
Синоптики прогнозируют, что непогода продлится ещё несколько дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не менее 30 человек погибло и ещё около 20 получили серьёзные травмы из-за непогоды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)