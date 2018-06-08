​Мощный ураган в Индии: 30 человек погибли

Не менее 30 человек погибло и ещё около 20 получили серьёзные травмы из-за непогоды.

Вечером 8 июня грозовые ливни и шквалистый ветер обрушились на индийский штат Уттар-Прадеш на севере страны. Причиной несчастных случаев стали падение деревьев, разрушение домов и крыш, а также ударов от молний.

Синоптики прогнозируют, что непогода продлится ещё несколько дней.