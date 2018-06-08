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У буренки из Волковысского района второе место на выставке «Белагро-2018»
09.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
Буренка Росинка из племзавода «Россь» Волковысского района заняла второе место в конкурсе на лучшую племенную корову Беларуси, который состоялся в рамках международной специализированной выставки «Белагро-2018», которая проходит в агрогородке Щомыслица под Минском.
Первое место завоевали буренки «Жемчужина» из ПК имени В.И.Кремко и «Грация» из СПК «Свислочь».
Всего от Гродненской области в конкурсе участвовали четыре буренки. Все вошли в тройку победителей.
Третье место у буренки «Альфия» из СПК «Озеры» Гродненского района.
Фото sputnik.by
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Буренка Росинка из племзавода «Россь» Волковысского района заняла второе место в конкурсе на лучшую племенную корову Беларуси,...
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