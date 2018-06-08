|
В Верейках пройдет праздник «Zолотой рыбки»
09.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
Праздник «Zолотой рыбки» пройдет 10 июня в самом рыбном агрогородке Волковысского района – в Верейках.
Откроет праздник театрализованное представление с участием Золотой рыбки, Премудрого Пескаря, Каши-приманки. Также пройдут соревнования рыбацких команд района. Для зрителей – конкурсы, дегустация блюд из рыбы.
Начало в 16 часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник «Zолотой рыбки» пройдет 10 июня в самом рыбном агрогородке Волковысского района – в Верейках. Откроет праздник...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)