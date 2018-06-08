«Можем обходиться без приглашения дорогостоящих звезд». Министр культуры отметил уровень беларуской эстрады

На встрече с журналистами во время фестиваля беларуской песни и поэзии «Молодечно»

министр культуры Беларуси Юрий Бондарь отметил высокий уровень белорусских артистов эстрады, пишет БелТА. Далее цитата министра:

«Чем больше я погружаюсь в проблематику современного беларуского эстрадного искусства, хочу сказать, учитывая все объективные и субъективные факторы, что уровень наших артистов на голову выше, чем многих так называемых звезд, которые приглашаются в качестве гостей сегодня. Это и вокальные данные, и уровень сценической культуры. Наши артисты молодцы. Они работают над репертуаром, занимаются с педагогами. Они дарят нам праздник. И я считаю, что мы имеем все основания уважительно относиться к их творчеству и в будущем, возможно, обходиться без приглашения дорогостоящих звезд».

Так вот из-за чего в Беларусь не пускают с концертом Die Antwoord, запрещают выступления рэпера Face и других, намекая, что надо слушать Сашу Немо и Алену Ланскую?