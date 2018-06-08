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Шествие в 60-летний юбилей Новополоцка: видеофакт
Новости Беларуси. Культурная столица Беларуси – Новополоцк – отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это один из самых молодых городов страны. Сейчас в нем проживает около 100 тысяч человек, причем их средний возраст – всего 40 лет. Городу – лишь на 20 больше.
Праздник начался с масштабного шествия трудовых коллективов. С Днем рождения Новополоцк поздравляют гости из двух десятков городов-побратимов. Завершится день ярким концертом с участием звезд белорусской эстрады. Небо озарит праздничный салют.
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Новости Беларуси. Культурная столица Беларуси – Новополоцк – отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из самых молодых городов...
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