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Президент Беларуси – президенту Монголии: Мы готовы построить у вас кластер по производству и переработке молока
Новости Беларуси. Беларусь планирует создать в Монголии высокопроизводительные предприятия. Об этом 9 июня договорились Александр Лукашенко и его монгольский коллега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры государств прибыли в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества. На двусторонних переговорах обсуждалось создание в Монголии молочного производства по белорусским технологиям. Готовы здесь изучить также передовой опыт нашего машиностроения. Интерес к совместным аграрным проектам у президента Монголии не случаен: Беларусь он посещал в ранге министра сельского хозяйства.
От нынешней встречи зависит укрепление экономических отношений двух стран. Беларусь и Монголия могут более эффективно использовать свое местоположение среди крупных государств и блоков.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Халтмагийн Баттулга, президент Монголии:
Президент Беларуси в Китае находится с рабочим визитом на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь с 2015 года является в ней наблюдателем. Так называемая большая восьмерка – крупнейшая интеграция, которая объединяет Россию, Китай, Индию, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, что составляет 60 % территории Евразии.
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Президент Беларуси – президенту Монголии: Мы готовы построить у вас кластер по производству и переработке молока
Новости Беларуси. Беларусь планирует создать в Монголии высокопроизводительные предприятия. Об этом 9 июня договорились Александр Лукашенко и его монгольский...
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