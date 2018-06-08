|
В Могилёвской области обнаружено тело 19-летней девушки
Новости Беларуси. Вечером 6 июня было обнаружено тело 19-летней девушки, которая считалась пропавшей с 1 июня 2018 года.
По сведениям УСК по Могилёвской области, 29 мая гражданка ехала домой после занятий в колледже на автобусе сообщением «Жиличи – Дубовое – Кировск». Студентка вышла на остановке «деревня Павловичи», а затем пропала. В среду неподалёку от указанного остановочного пункта было найдено тело девушки.
По факту убийства молодой женщины возбуждено уголовное дело.
Проведены неотложные следственные действия. Осмотрено место, где находилось тело, опрошены жители расположенных поблизости населённых пунктов и родственники погибшей. Назначено проведение судмедэкспертизы.
Устанавливаются обстоятельства преступления. Исследуются вещественные доказательства, изучается образ жизни погибшей.
Зимой прошлого года в Минске было обнаружено тело жительницы Мяделя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 6 июня было обнаружено тело 19-летней девушки, которая считалась пропавшей с 1 июня 2018 года. По сведениям УСК по Могилёвской области, 29...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)