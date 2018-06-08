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В Могилёвской области обнаружено тело 19-летней девушки

09.06.2018 13:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 6 июня было обнаружено тело 19-летней девушки, которая считалась пропавшей с 1 июня 2018 года.  

По сведениям УСК по Могилёвской области, 29 мая гражданка ехала домой после занятий в колледже на автобусе сообщением «Жиличи – Дубовое – Кировск». Студентка вышла на остановке «деревня Павловичи», а затем пропала. В среду неподалёку от указанного остановочного пункта было найдено тело девушки.  

В Могилёвской области обнаружено тело 19-летней девушки
Фото: УСК по Могилёвской области  

По факту убийства молодой женщины возбуждено уголовное дело.  

Проведены неотложные следственные действия. Осмотрено место, где находилось тело, опрошены жители расположенных поблизости населённых пунктов и родственники погибшей. Назначено проведение судмедэкспертизы.  

В Могилёвской области обнаружено тело 19-летней девушки
Фото: УСК по Могилёвской области  

Устанавливаются обстоятельства преступления. Исследуются вещественные доказательства, изучается образ жизни погибшей.  

Зимой прошлого года в Минске было обнаружено тело жительницы Мяделя.  

Месяцем ранее 19-летняя девушка пропала – здесь подробности.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 6 июня было обнаружено тело 19-летней девушки, которая считалась пропавшей с 1 июня 2018 года.   По сведениям УСК по Могилёвской области, 29...
 
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