Мининформ ограничил доступ к двум интернет-ресурсам за распространение экстремистских материалов





На основании решения суда Министерство информации ограничило доступ к двум интернет-ресурсам и семи группам в социальных сетях.

Как сообщила пресс-служба Министерства информации, решение принято в соответствии с ст.38 и 51/1 закона "О средствах массовой информации". Решение о блокировке принято судом за распространение материалов, которые признаны экстремистскими.

Ограничения вступили в силу 7 июня и действуют в отношении двух интернет-ресурсов и семи групп в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.