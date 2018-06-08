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Мининформ ограничил доступ к двум интернет-ресурсам за распространение экстремистских материалов
09.06.2018 15:45 — Разное | Ежедневник
На основании решения суда Министерство информации ограничило доступ к двум интернет-ресурсам и семи группам в социальных сетях.
Как сообщила пресс-служба Министерства информации, решение принято в соответствии с ст.38 и 51/1 закона "О средствах массовой информации". Решение о блокировке принято судом за распространение материалов, которые признаны экстремистскими.
Ограничения вступили в силу 7 июня и действуют в отношении двух интернет-ресурсов и семи групп в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.
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На основании решения суда Министерство информации ограничило доступ к двум интернет-ресурсам и семи группам в социальных сетях.
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