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В Червене состоялся семинар о ходе реализации задач территориально-ориентированного развития Червенского района

09.06.2018 — Разное | Раёны весник  
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В Червене состоялся семинар о ходе реализации задач территориально-ориентированного развития Червенского района

Ранее в нашем районе были реализованы три инициативы в рамках проекта международной технической помощи «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН. Это «Музыкальная гостиная Станислава Монюшко», «Повышение туристического потенциала г.п.Смиловичи» и «Реализуй себя в творчестве». Все они в свое время стали победителями Основного конкурса местных инициатив.

В Червене состоялся семинар о ходе реализации задач территориально-ориентированного развития Червенского района

В Червене состоялся семинар о ходе реализации задач территориально-ориентированного развития Червенского района

Главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Константинович представила участникам семинара опыт польских коллег по территориально-ориентированному развитию, управлению проектами и планированию на основе общественного участия в ЕС, знакомство с которым прошло во время майской образовательной поездки. Использование внутреннего потенциала территорий было показано на примере Подляского воеводства – развивающегося сельскохозяйственного региона, сохранившего уникальные природные черты. Ключевыми остановочными пунктами поездки стали гмины Корыцин и Янув, города Августов и Супрасль с посещением усадьбы «Травяной уголок», садоводческого хозяйства «Самое яблоко» и других, которые в своей деятельности концентрируются не только на производственных моментах, но и обучающих, организуя для всех желающих семинары, мастер-классы и экскурсии. В Червенском районе по схожему пути развивается Фольварк королевской голубики в д.Красный Берег. Он был создан на базе двух фермерских хозяйств «Стары Тын» и «Вясковы Стан» в 2010 году. Помимо выращивания голубики, фольварк организует интерактивные производственно-экологические экскурсии и обучающие семинары. 

В Червене состоялся семинар о ходе реализации задач территориально-ориентированного развития Червенского района

Комментируя образовательную поездку в Польшу, региональный координатор проекта ЕС/ПРООН по Минской области Александр Шевчук отметил:
— Все инициативы, реализованные в Подляском воеводстве, исходили исключительно от жителей региона с поддержкой местных властей. Они используют уникальность территорий, шаг за шагом развивая инфраструктуру. У Червенского района есть огромный потенциал развития, и не обязательно ждать поддержки от программ Евросоюза и ООН. Существуют другие возможности сотрудничества — трансграничного, в рамках восточноевропейского партнерства и т.д. Червенский район, реализовав три местные инициативы, получил опыт проектной деятельности, взаимодействия людей и учреждений – это большая наука и дорогого стоит.

В Червене состоялся семинар о ходе реализации задач территориально-ориентированного развития Червенского районаЗаместитель председателя райисполкома Алла Шахотько заметила, что территориально-ориентированное развитие как раз и транслируют идею о том, что развитие территорий находится в руках самих граждан.

Координатор инициативы «Повышение туристического потенциала г.п.Смиловичи», директор частного предприятия «Наследие и время» Юрий Абдурахманов представил участникам семинара проект «МОSТ», который направлен на расширение профессиональных контактов между жителями Беларуси и Европейского Союза.

МОSТ – это аббревиатура от Mobility Scheme for Targeted People-to-People-Contacts (Программа мобильности для целенаправленных межличностных контактов). Проект, по словам Юрия Абдурахманова, предлагает возможность установить новые контакты в сфере своей профессиональной деятельности.

– MOST оплачивает все расходы, связанные с реализацией поездки на конференции, мастер-классы, семинары и т.п.: транспорт, проживание, питание и другие, — пояснил он. — Ключевыми сферами проекта являются культура, образование и наука. Его уникальность еще в том, что он разработан исключительно для Беларуси.В Червене состоялся семинар о ходе реализации задач территориально-ориентированного развития Червенского района

Участники семинара обсудили инициативные предложения по дальнейшему территориально-ориентированному развитию нашего района. Свои идеи предлагали председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Алла Шахотько, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Марина Потапенко, первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Вячеслав Климкович, основатель и руководитель Клуба силовых видов спорта г.Червеня Павел Клындюк.

Среди озвученных инициатив были создание Центра силы, творческой презентационной площадки под рабочим названием «Перекресток», Центра репродуктивного здоровья женщин и подростков, развлекательного комплекса на базе зоны отдыха у водоема «Натальевск», реализация проекта «Моя улица» и др. Для того, чтобы учесть инициативу каждого жителя региона, прозвучала идея установить ящики для сбора предложений.

— «Центр силы» — современный тренажерный зал с зонами кардионагрузок, единоборств, силовых видов спорта, — прокомментировал свою инициативу Павел Клындюк. – Его предназначение – подготовить детей, в том числе из неблагополучных семей, ветеранов войны в Афганистане, людей с ограниченными возможностями для занятий спортом. Важно охватить здоровым образом жизни как можно больше людей.

Снежана КОВГОРЕНЯ, фото автора.

 
Теги: знакомства
 
 
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