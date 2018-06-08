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Труп голой женщины обнаружили в Светлогорске
Труп женщины без одежды нашёл проезжавший мимо велосипедист рано утром 8 июня в Светлогорске. Тело лежало возле дома №41 А.
Сейчас Следственный комитет проводит проверку, устанавливается личность женщины и причина смерти.
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Труп женщины без одежды нашёл проезжавший мимо велосипедист рано утром 8 июня в Светлогорске. Тело лежало возле дома №41 А.
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