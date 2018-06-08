Труп женщины без одежды обнаружен в Светлогорске

Труп женщины обнаружен в Светлогорске, сообщает местная телекомпания "Ранак" .

По данным телеканала, в пятницу, 8 июня, около пяти часов утра мужчина ехал на велосипеде через Октябрьский микрорайон города. Возле одного из домов увидел лежащую без одежды женщину. Она была мертва.

Районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Силовики устанавливают личность женщины, обстоятельства и причину смерти.

Местные жители пишут в соцсетях, что женщине было около 50 лет.

