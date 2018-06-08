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ШОС, ОДКБ и СНГ договорились усилить контртеррористическое сотрудничество

09.06.2018 15:21 — Разное | Интерфакс  
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Встреча высших лиц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась в субботу в Циндао (КНР) "на полях" саммита ШОС, сообщает Секретариат ОДКБ.

"Стороны признали необходимость дальнейшей консолидации усилий и совершенствования международного контртеррористического сотрудничества. Подчеркнули, что подобные взаимодействия должны осуществляться при центральной координирующей роли ООН на основе строгого соблюдения её Устава и норм международного права, принципа неприемлемости "двойных стандартов", - говорится в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Руководители организаций приветствовали подписанный в мае 2018 года меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и взаимодействия между Секретариатом ОДКБ, Антитеррористическим центром СНГ и Региональной антитеррористической структурой ШОС.

Это, отметил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, "придаст новый импульс взаимодействию между партнерами в интересах решения общих конкретных стратегических задач". По словам генерального секретаря ШОС Рашида Алимова, "это же является и практическим подтверждением возрастающей роли сотрудничества между различными региональными международными структурами и в общемировом контексте".

В ходе встречи была отмечена важность принятия на предстоящем саммите ШОС совместного обращения глав государств к молодежи, а также программы действий по его реализации, направленных на недопущение вовлечения молодежи в деятельность террористических и экстремистских организаций, говорится в сообщении.

"Стороны также выразили озабоченность усилением угроз, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Подчеркнута необходимость выработки совместного подхода на данном направлении", - информирует Секретариат ОДКБ.

 
 
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Встреча высших лиц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)...
 
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