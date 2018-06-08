Путин выразил надежду на улучшение российско-американских отношений

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на улучшение российско-американских отношений, чему могут способствовать саммиты Россия-США.

"Одно из (предвыборных) обещаний - улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке", - сказал Путин в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, которая транслировалась на Дальнем Востоке.

"Мы готовы к развитию и углублению, нормализации отношений с США. Инструменты могут быть разными, в том числе, личные встречи", - подчеркнул Путин.