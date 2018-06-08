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Путин выразил надежду на улучшение российско-американских отношений
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на улучшение российско-американских отношений, чему могут способствовать саммиты Россия-США.
"Одно из (предвыборных) обещаний - улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке", - сказал Путин в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, которая транслировалась на Дальнем Востоке.
"Мы готовы к развитию и углублению, нормализации отношений с США. Инструменты могут быть разными, в том числе, личные встречи", - подчеркнул Путин.
Президент РФ считает возможную встречу с Трампом целесообразной и полезной, но необходимо, чтобы внутриполитическая ситуация в США это позволила. "Вы знаете, это обсуждалось с самого начала, после избрания президента Соединенных Штатов господина Трампа. И мы с самого начала отвечали на это, что мы считаем, что такие личные встречи целесообразны, а не только возможны", - заявил он.
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Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на улучшение российско-американских отношений, чему могут способствовать саммиты Россия-США.
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