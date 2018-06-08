Россельхознадзор запретил 4 предприятиям РФ поставки мяса и молока в ЕАЭС

Россельхознадзор запретил четырем предприятиям РФ экспорт продукции в страны ЕАЭС. Продукция 34 предприятий поставлена на усиленный лабораторный контроль.

Как сообщает служба, запрет касается компаний "Маримолоко" (республика Марий Эл) из-за обнаружения растительных и животных масел и жиров в сгущенном молоке, "Саянский бройлер" (Иркутская область, обнаружение остатков запрещенных и вредных веществ в субпродуктах птицы), "Шельф-2000" (Московская область, выявление патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, в полуфабрикатах индейки), "Сливочная страна" (Московская область, несоответствие жирно-кислотного состава в сливочном масле).

Нарушения были обнаружены в результате исследований, проведенных в подведомственных Россельхознадзору лабораториях.

Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции 34 предприятий. Причем в этот список попали и предприятия ведущих агрохолдингов страны. В частности, в мясе птицы "Петелинской птицефабрики" (группа "Черкизово) обнаружены листерии и остатки запрещенных и вредных веществ (хинолоны). Листерии выявлены в мясе птицы ЗАО "Приосколье" (Белгородская область) и в говяжьих котлетах ООО "Марр Руссия". В плавленом сыре Московского завода "Карат" обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ (макролиды), растительных масел и жиров.

Контроль также усилен за продукцией птицеводческого комплекса "АК Барс" (Татарстан), ООО "Чебаркульская птица" (Челябинская область), Гагаринского консервного комбината (Смоленская область), мясокомбината "Павловская слобода" (Московская область), ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" (Тверская область), молочного завода "Гиагинский" (Адыгея) и других.

Россельхознадзор также предупредил ЗАО "Озерецкий молочный комбинат" (Московская область) за несоответствие жирно-кислотного состава сливочного масла.

Служба также направила письма в адрес региональных органов ветеринарии, в которых указала на необходимость принятия соответствующих мер к предприятиям-нарушителям. "В случае игнорирования рекомендаций Россельхознадзора и отказа от проведения соответствующих мероприятий, Россельхознадзор будет вынужден направить в Генпрокуратуру информацию о неэффективной работе отдельных региональных ветеринарных служб в части обеспечения безопасности животноводческой продукции", - подчеркивается в сообщении.