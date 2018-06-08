ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор запретил 4 предприятиям РФ поставки мяса и молока в ЕАЭС

09.06.2018 14:09 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Россельхознадзор запретил четырем предприятиям РФ экспорт продукции в страны ЕАЭС. Продукция 34 предприятий поставлена на усиленный лабораторный контроль.

Как сообщает служба, запрет касается компаний "Маримолоко" (республика Марий Эл) из-за обнаружения растительных и животных масел и жиров в сгущенном молоке, "Саянский бройлер" (Иркутская область, обнаружение остатков запрещенных и вредных веществ в субпродуктах птицы), "Шельф-2000" (Московская область, выявление патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, в полуфабрикатах индейки), "Сливочная страна" (Московская область, несоответствие жирно-кислотного состава в сливочном масле).

Нарушения были обнаружены в результате исследований, проведенных в подведомственных Россельхознадзору лабораториях.

Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции 34 предприятий. Причем в этот список попали и предприятия ведущих агрохолдингов страны. В частности, в мясе птицы "Петелинской птицефабрики" (группа "Черкизово) обнаружены листерии и остатки запрещенных и вредных веществ (хинолоны). Листерии выявлены в мясе птицы ЗАО "Приосколье" (Белгородская область) и в говяжьих котлетах ООО "Марр Руссия". В плавленом сыре Московского завода "Карат" обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ (макролиды), растительных масел и жиров.

Контроль также усилен за продукцией птицеводческого комплекса "АК Барс" (Татарстан), ООО "Чебаркульская птица" (Челябинская область), Гагаринского консервного комбината (Смоленская область), мясокомбината "Павловская слобода" (Московская область), ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" (Тверская область), молочного завода "Гиагинский" (Адыгея) и других.

Россельхознадзор также предупредил ЗАО "Озерецкий молочный комбинат" (Московская область) за несоответствие жирно-кислотного состава сливочного масла.

Служба также направила письма в адрес региональных органов ветеринарии, в которых указала на необходимость принятия соответствующих мер к предприятиям-нарушителям. "В случае игнорирования рекомендаций Россельхознадзора и отказа от проведения соответствующих мероприятий, Россельхознадзор будет вынужден направить в Генпрокуратуру информацию о неэффективной работе отдельных региональных ветеринарных служб в части обеспечения безопасности животноводческой продукции", - подчеркивается в сообщении.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор запретил четырем предприятиям РФ экспорт продукции в страны ЕАЭС. Продукция 34 предприятий поставлена на усиленный лабораторный контроль.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилёвской области обнаружено тело 19-летней девушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика