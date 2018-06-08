Цены, которые многих удивят. Помидоры стоят 52 рубля за килограмм, абрикосы - 40 рублей

В сезон цены на овощи и фрукты с каждым днем становятся все ниже. Несмотря на это, на рынках и в магазинах на эти товары встречаются цены, которые удивляют.





К примеру, на Комаровском рынке мы нашли абрикосы по 40 рублей килограмм, в то время как везде они стоят 4−5 рублей. А кое-где даже по 3 рубля.

Не меньше удивила цена на лимоны — 25 рублей. Правда, и цитрусы эти не совсем обычные. Они не желтые, а оранжевые как апельсины.





В одном из столичных магазинов на полке стоят помидоры черри в коробочке. Цена килограмма — 52 рубля 39 копеек. В корзинке осталась только одна упаковка.



Фото: Денис Криштоп

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