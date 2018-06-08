|
Мининформ Беларуси ограничил доступ к двум интернет-ресурсам за распространение экстремистских материалов
Министерство информации ограничил доступ к двум интернет-ресурсам и семи группам и персональным страницам в социальных сетях.
На сайте ведомства говорится, что «на основании решений суда и руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», Министерство информации 7 июня приняло решение об ограничении доступа к двум интернет-ресурсам, а также семи группам и персональным страницам социальной сети «ВКонтакте» и Facebook, за распространение экстремистских материалов».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мининформ Беларуси ограничил доступ к двум интернет-ресурсам за распространение экстремистских материалов
Министерство информации ограничил доступ к двум интернет-ресурсам и семи группам и персональным страницам в социальных сетях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)