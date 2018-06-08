В Грузии автобус с детьми упал в овраг

В Грузии экскурсионный микроавтобус, в котором ехали дети, упал в овраг.

Четыре ребёнка погибли. Пострадавших, по разным данным, от 16 до 21. Известно, что в салоне были ученики шестого класса одной из тбилисских школ, а также сопровождавшие их взрослые. Трагедия произошла на перевале Гомбори. Предварительно, водитель микроавтобуса не справился с управлением.