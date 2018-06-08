Александр Лукашенко провёл переговоры с президентами Монголии и Ирана

Беларусь готова создавать в Монголии высокопроизводительные предприятия. Об этом наш Президент заявил на встрече с главой восточноазиатской страны.

Переговоры прошли в китайском городе Циндао прямо перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества. Халтмагийн Баттулга в должности президента – меньше года. За плечами у него спортивное прошлое. Он был чемпионом мира по самбо. Знает русский язык. Впрочем, диалог носил предметный характер не только поэтому. Президент Монголии посещал Беларусь пять лет назад в должности министра промышленности и сельского хозяйства. И сегодня основной темой стало сотрудничество в машиностроении и аргосекторе.

Также Александр Лукашенко провёл переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани, отметив, что у Минска и Тегерана есть хорошая история сотрудничества, которую необходимо продолжить.Сегодня же в Циндао начинает работу саммит Шанхайской организации сотрудничества. В это объединение входят Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. У Беларуси, как у Монголии и Ирана, статус страны-наблюдателя. Участники организации стремятся к укреплению взаимного доверия, развитию экономического сотрудничества и энергетического партнёрства. Также страны координируют действия в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.