Эксклюзивные ювелирные изделия: преимущества работы на заказ

Ищите лучших ювелиров Киева, которые могут изготовить украшение на заказ или отремонтировать сломавшийся аксессуар? Ювелирная мастерская Morgan Lab к вашим услугам. Опытные профессионалы с большим опытом работы способы превратить любой драгоценный метал в настоящий шедевр, максимально удовлетворив пожелания заказчика.

Обратившись сюда, вы можете заказать:

создание авторских украшений по каталогу или индивидуальному эскизу;

ремонт ювелирной продукции любого уровня сложности.

Морган Лаб — качественные ювелирные изделия на любой вкус

Соблюдение нормативов и регламентов, а также контроль качества основных этапов работ — залог высочайшего качества ремонта и производства украшений. Команда опытных мастеров-ювелиров всегда работает на результат, предлагая официальную гарантию на все виды услуг.

Опытные ювелиры готовы изготовить ювелирные украшения любого дизайна, выполнив декорирование драгоценными или полудрагоценными камнями.

Если вы — настоящий ценитель прекрасного, уставший от однотипной ювелирной продукции из масс-маркета, поспешите в лучшую киевскую ювелирную мастерскую www.morgan-lab.com.ua . Здесь обещают воплотить в жизнь любые идеи и создать оригинальное, по-настоящему эксклюзивное украшение для вас или ваших близких.

Как работает Морган Лаб?

Мастера лаборатории изготавливают украшения на заказ по эскизам из собственного каталога или же по фото (эскизам) клиента. Приходите и расскажите, как должно выглядеть ваше кольцо, колье, сережки, любой другой аксессуар. Здесь сделают все возможное, чтобы максимально точно воссоздать нужный дизайн и на все 100% удовлетворить ваши пожелания.

Быстрый и качественный ремонт ювелирных украшений от Морган Лаб на Позняках

Второе направление нашей работы — починка ювелирной продукции. Мастера Морган Лаб готовы выполнить ремонт любого уровня сложности. Если порвалась любимая цепочка, погнулось кольцо или сломалась застежка на сережках, не спешите сдавать украшение в лом. В мастерской ювелиры выполнят необходимые ремонтные работы, чистку и полировку. В результате ваше украшение обретет новую жизнь и заблестит еще ярче.

Основной перечень услуг по ремонту и реставрации ювелирной продукции:

устранение деформаций, трещин, появившихся во время носки;

пайка звеньев;

удлинение или уменьшение длины цепочек и браслетов;

увеличение или уменьшение размеров колец;

подбор и замена сломанных застежек;

вставка и закрепление выпавших декоративных камней, подбор новых — в случае утери;

полировка, чистка ультразвуком и т. д.

Оригинальные ювелирные изделия от мастерской Морган Лаб в Киеве

В столице Украины работает множество ювелирных салонов и магазинов. Несмотря на это, подобрать стильное и необычное украшение бывает довольно непросто. Хотите купить что-то действительно эксклюзивное? Сделайте выбор в пользу ювелирной лаборатории Морган Лаб и изготовления украшений на заказ.

В мастерской вам готовы предложить: