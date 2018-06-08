Эксклюзивные ювелирные изделия: преимущества работы на заказ

Ищите лучших ювелиров Киева, которые могут изготовить украшение на заказ или отремонтировать сломавшийся аксессуар? Ювелирная мастерская Morgan Lab к вашим услугам. Опытные профессионалы с большим опытом работы способы превратить любой драгоценный метал в настоящий шедевр, максимально удовлетворив пожелания заказчика.
Обратившись сюда, вы можете заказать:
- создание авторских украшений по каталогу или индивидуальному эскизу;
- ремонт ювелирной продукции любого уровня сложности.
Морган Лаб — качественные ювелирные изделия на любой вкус
Соблюдение нормативов и регламентов, а также контроль качества основных этапов работ — залог высочайшего качества ремонта и производства украшений. Команда опытных мастеров-ювелиров всегда работает на результат, предлагая официальную гарантию на все виды услуг.
Опытные ювелиры готовы изготовить ювелирные украшения любого дизайна, выполнив декорирование драгоценными или полудрагоценными камнями.
Если вы — настоящий ценитель прекрасного, уставший от однотипной ювелирной продукции из масс-маркета, поспешите в лучшую киевскую ювелирную мастерскую
Как работает Морган Лаб?
Мастера лаборатории изготавливают украшения на заказ по эскизам из собственного каталога или же по фото (эскизам) клиента. Приходите и расскажите, как должно выглядеть ваше кольцо, колье, сережки, любой другой аксессуар. Здесь сделают все возможное, чтобы максимально точно воссоздать нужный дизайн и на все 100% удовлетворить ваши пожелания.
Быстрый и качественный ремонт ювелирных украшений от Морган Лаб на Позняках
Второе направление нашей работы — починка ювелирной продукции. Мастера Морган Лаб готовы выполнить ремонт любого уровня сложности. Если порвалась любимая цепочка, погнулось кольцо или сломалась застежка на сережках, не спешите сдавать украшение в лом. В мастерской ювелиры выполнят необходимые ремонтные работы, чистку и полировку. В результате ваше украшение обретет новую жизнь и заблестит еще ярче.
Основной перечень услуг по ремонту и реставрации ювелирной продукции:
- устранение деформаций, трещин, появившихся во время носки;
- пайка звеньев;
- удлинение или уменьшение длины цепочек и браслетов;
- увеличение или уменьшение размеров колец;
- подбор и замена сломанных застежек;
- вставка и закрепление выпавших декоративных камней, подбор новых — в случае утери;
- полировка, чистка ультразвуком и т. д.
Оригинальные ювелирные изделия от мастерской Морган Лаб в Киеве
В столице Украины работает множество ювелирных салонов и магазинов. Несмотря на это, подобрать стильное и необычное украшение бывает довольно непросто. Хотите купить что-то действительно эксклюзивное? Сделайте выбор в пользу ювелирной лаборатории Морган Лаб и изготовления украшений на заказ.
В мастерской вам готовы предложить:
- доступные цены на услуги;
- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- максимально быстрые сроки выполнения ремонта и изготовления;
- удобное месторасположение мастерской — вблизи станции метро.