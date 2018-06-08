Запрет на посещение лесов введён в 72 районах Беларуси

В Беларуси массово закрывают леса из-за высокого риска возникновения пожаров. Запрет на посещение уже введён в 72 районах.

Полностью закрыты леса в Брестской, Гомельской и Гродненской областях, частично – в Минской, Витебской и Могилёвской. По периметру установлены шлагбаумы с запрещающими табличками. Исключение делается только для служебного транспорта. Лесная охрана заступила на круглосуточное дежурство, проводятся рейды.

Нарушение режима грозит штрафом. По прогнозам синоптиков, сухой будет вся следующая неделя.