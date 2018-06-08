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Что нужно знать, отправляясь за рубеж с детьми

09.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Что нужно знать, отправляясь за рубеж с детьми

Несовершеннолетние граждане Республики Беларусь могут выезжать за границу по своим паспортам без сопровождения родителей при предъявлении письменного согласия обоих. Письменное согласие должно быть удостоверено нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие. Его может удостоверить должностное лицо подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел Республики Беларусь по месту жительства законного представителя или несовершеннолетнего, а также компетентный орган или должностное лицо иностранного государства. В последнем случае документ принимается при наличии проставленного в нем апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, и должен сопровождаться его переводом на один из государственных языков Республики Беларусь. Верность перевода или подлинность подписи переводчика на переводе должны быть засвидетельствованы нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие. 

Если ребенок следует в сопровождении обоих или одного из родителей, взрослые должны предъявить пограничнику один из документов, подтверждающих их статус родителей. 

Если ребенок следует с одним из родителей, нотариальное разрешение от второго родителя не требуется. 

Следует также знать, что право на внеочередной въезд в автодорожные пункты пропуска имеют пересекающие границу с детьми в возрасте до 3 лет или детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет. Это правило действует в пунктах пропуска, где не функционирует система электронной очереди. 
 

Более подробную информацию вы можете получить на информационном ресурсе госпогранкомитета Республики Беларусь. 

 
Андрей Шока,
начальник управления пограничного контроля Гродненской пограничной группы
http://grodnonews.by
 
 
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Несовершеннолетние граждане Республики Беларусь могут выезжать за границу по своим паспортам без сопровождения родителей при предъявлении письменного согласия...
 
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