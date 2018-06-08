Что нужно знать, отправляясь за рубеж с детьми

Если ребенок следует в сопровождении обоих или одного из родителей, взрослые должны предъявить пограничнику один из документов, подтверждающих их статус родителей.

Если ребенок следует с одним из родителей, нотариальное разрешение от второго родителя не требуется.

Следует также знать, что право на внеочередной въезд в автодорожные пункты пропуска имеют пересекающие границу с детьми в возрасте до 3 лет или детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет. Это правило действует в пунктах пропуска, где не функционирует система электронной очереди.

Более подробную информацию вы можете получить на информационном ресурсе госпогранкомитета Республики Беларусь.

Андрей Шока,

начальник управления пограничного контроля Гродненской пограничной группы