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Что нужно знать, отправляясь за рубеж с детьми
09.06.2018 — Разное | Вороновская газета
Если ребенок следует в сопровождении обоих или одного из родителей, взрослые должны предъявить пограничнику один из документов, подтверждающих их статус родителей.
Если ребенок следует с одним из родителей, нотариальное разрешение от второго родителя не требуется.
Следует также знать, что право на внеочередной въезд в автодорожные пункты пропуска имеют пересекающие границу с детьми в возрасте до 3 лет или детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет. Это правило действует в пунктах пропуска, где не функционирует система электронной очереди.
Более подробную информацию вы можете получить на информационном ресурсе госпогранкомитета Республики Беларусь.
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Несовершеннолетние граждане Республики Беларусь могут выезжать за границу по своим паспортам без сопровождения родителей при предъявлении письменного согласия...
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