Кому в Слуцке отключат горячую воду с понедельника
Размер текста:
A
A
A
Фото: pixabay.com
СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.
***
КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17
***
БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)
Горячей воды не будет с понедельника, 11 июня, в многоквартирных домах микрорайона Чехова-Ивановского, а через неделю — на улицах Энергетиков и Вокзальной.
На ремонт в июне остановятся котельная № 2, котельная ПЭС (9-й городок) и котельная № 9.
♦ Котельная № 2
Улица
Номер дома
Период отключения
14 Партизан
4, 6, 8, 60, 66, 66А, 70
с 11.06 по 22.06
Ленина
213, 215, 217, 219, 221, 223 корп.1, 223, 225, 227, 231
Чехова
3, 5, 18, 20, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 59, 55
Зелёная
3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9
Борисовца
6, 10, 14, 16, 18, 20
Ивановского
5, 5А, 7, 11, 11А, 113, 13А, 15, 15А, 17
♦ Котельная ПЭС
Улица
Номер дома
Период отключения
Энергетиков
3, 5
с 18.06 по 01.07
♦ Котельная № 9 (Вокзальная, 8)
Улица
Номер дома
Период отключения
Вокзальная
8
с 18.06 по 24.06
В ТЕМУ. Где помыться в городе
♦ Аварийно-диспетчерская служба котельного производства — круглосуточно по тел. 2 92 67. ♦ Аварийно-диспетчерская служба водопроводно-канализационного производства — круглосуточно по тел. 5 36 18, 5 66 91.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото: pixabay.com Самое важное Дружат ли старшеклассники Слуцка с элементарными вопросами по школьной программе Чиновники...
КГБ арестовал коттедж Потупчика и опечатал квартиру
18:01,
БДГ
Введен запрет на посещение лесов в 72 регионах Беларуси. Высок риск пожаров
19:13,
Tut.by
В Польше фура врезалась в автобус с детьми: пострадали 49 человек, четверо в тяжелом состоянии
20:51,
Tut.by
"Юнисон" подписал c китайской Zotye соглашение на 560 млн долларов на выпуск 30 тысяч электромобилей
18:12,
Tut.by
Две новые школы откроются в Минской области в новом учебном году
21:37,
Tut.by
В Минске начали подготовку территории для Национального футбольного стадиона и самого крупного в стране бассейна
19:15,
БT
Дроны заменили манекенщиц на модном показе в Саудовской Аравии
22:58,
ОНТ
На берег Намбии вынесло загадочное шестиметровое животное
06:12,
ОНТ
Топ-10 предприятий, где на одного сотрудника - самая большая выручка от экспорта
19:41,
Tut.by
Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии открылся в Молодечно
22:10,
ОНТ
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Феномен шуфлядки: 10 слов «белорусского» русского языка, которые не понятны россиянам
06.06.2018,
Беларусь Сегодня
Тайна острова Пасхи: учёные выяснили, как строились статуи
04.06.2018,
ОНТ
В июне белорусы получат новые жировки: как они будут выглядеть?
06.06.2018,
СТВ
Российский депутат ответил на слова Лукашенко о "приватизации Победы"
03.06.2018,
Tut.by
Опережаем только украинцев. Как отличается средняя зарплата в Беларуси и соседних странах
05.06.2018,
Tut.by
Женщину - лучшего механизатора уволили и забрали трактор "от президента", который подарили на "Дажынках"
05.06.2018,
Tut.by
"Ему повезло, внутри все целое". Врач о травме мужчины, у которого плечо насквозь проткнуло бревно
04.06.2018,
Tut.by