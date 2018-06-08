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Кому в Слуцке отключат горячую воду с понедельника

09.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Кому в&nbsp;Слуцке отключат горячую воду с&nbsp;понедельника
Фото: pixabay.com
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Горячей воды не будет с понедельника, 11 июня, в многоквартирных домах микрорайона Чехова-Ивановского, а через неделю — на улицах Энергетиков и Вокзальной.

На ремонт в июне остановятся котельная № 2, котельная ПЭС (9-й городок) и котельная № 9.

♦ Котельная № 2

Улица Номер дома Период отключения
14 Партизан 4, 6, 8, 60, 66, 66А, 70 с 11.06 по 22.06
Ленина 213, 215, 217, 219, 221, 223 корп.1, 223, 225, 227, 231
Чехова 3, 5, 18, 20, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 59, 55
Зелёная 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9
Борисовца 6, 10, 14, 16, 18, 20
Ивановского 5, 5А, 7, 11, 11А, 113, 13А, 15, 15А, 17

♦ Котельная ПЭС

Улица Номер дома Период отключения
Энергетиков 3, 5 с 18.06 по 01.07

♦ Котельная № 9 (Вокзальная, 8)

Улица Номер дома Период отключения
Вокзальная 8 с 18.06 по 24.06

В ТЕМУ. Где помыться в городе

♦ Аварийно-диспетчерская служба котельного производства — круглосуточно по тел. 2 92 67.

♦ Аварийно-диспетчерская служба водопроводно-канализационного производства — круглосуточно по тел. 5 36 18, 5 66 91.

Кому в&nbsp;Слуцке отключат горячую воду с&nbsp;понедельника
В тему
Путеводитель по Слуцкому ЖКХ: куда обращаться и жаловаться
Часто перегорает лампочка в подъезде, течёт ржавая вода из крана, мокнет потолок из-за дырявой кровли, никто не убирает в подъезде. «Кур’ер» составил памятку, в какие структуры Слуцкого ЖКХ и с какими проблемами надо жаловаться.
 
 
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