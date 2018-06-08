Жители деревни Аннополь остались без воды из-за неполадок на скважине

Жители деревни Аннополь, которая находится в 30 километрах от столицы, рискуют остаться без урожая на приусадебных участках. У них уже третий день нет воды. И в ближайшие дни не предвидится.

На скважине, которая питает всё село, неполадки. В деревне есть колодцы. Но вода, по словам местных, плохая. Раз в день машина привозит воду. Но это не решает проблем 400 сельчан.

В «Водоканале» пока пообещали подвоз организовывать чаще. Взяли ситуацию на контроль и в Минском райисполкоме, куда люди дозвонились по номерам горячей телефонной линии.