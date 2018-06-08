В кадетском училище прошёл седьмой выпускной бал. Фоторепортаж





В этом году Минское областное кадетское училище отметило седьмой выпуск учащихся. Выпускной бал, посвящённый торжественному событию, состоялся на плацу учреждения 9 июня.

Мероприятие посетили почётные гости, представители власти, системы образования и силовых структур, среди них уроженцы Случчины - депутат Палаты представителей Валентина Ражанец и начальник Управления внутренних дел Минского облисполкома Александр Ковальчук.

Награждения лучших учащихся, вручение погон, символическая передача флага училища, добрые напутствия и вальс - так по традиции проходит выпускной бал кадетов.

64 выпускника вскоре покинут стены училища, большинство из них желает связать свою жизнь со службой Родине.































































































































































































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