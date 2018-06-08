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Где лучше отдыхается?
09.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Лето. Июнь. Каникулы. Наверняка родители уже размышляли о том, как их дети проведут эти благодатные деньки. Чтобы интересно, запоминающе и, самое главное, с максимальной пользой для здоровья. Многие определились, отправив свое чадо в детский лагерь. Другие собираются к бабушке в деревню. А кто-то и в городе найдет занятие. Но что для детей лучше? Спорный вопрос.
ЗА: Навстречу впечатлениям
По мне, лето для детворы – пора, которая обещает новизну впечатлений, общения, разнообразие досуга. Конечно, не без здоровой пищи и витаминизации, свежего воздуха и солнечных ванн. Лето у бабушки, бесспорно, обещает много, но не столько, сколько берет на себя лагерь. Любого типа. Ни дом, из которого ребенок весь учебный год ходил в школу и куда возвращался, ни деревенская идиллия не сравнимы с лагерной жизнью. Даже если родители или бабушки очень постараются, лагерь все равно по своим возможностям и предложениям будет впереди или, по крайней мере, составит дому и деревне достойную конкуренцию и альтернативу.
Наталья, г. Свислочь.
ПРОТИВ: Каникулы строгого режима
Вспоминаю свое детство с большой грустью оттого, что скучаю по тем беззаботным временам, и с большой радостью оттого, что у меня было настоящее, счастливое, самостоятельное детство. И чего в нем только не было: мы после дождя мерили все лужи, качались в песке, бегали босиком по полям и лугам, слизывали росу с листьев и травы, ловили головастиков, лазили по деревьям, играли в лесных шалашах, жарили сало на костре… Как было весело!
Снежана, г. Свислочь
УЛИЧНЫЕ ДИАЛОГИ
А вот что мы услышали о летнем отдыхе на улицах нашего города.
Игнат КОМАР:
– Этим летом я в лагерь не собираюсь. Когда был помладше, с удовольствием ходил в школьный лагерь. Было весело. Поехать куда-то в другой район? Нет, пока не настроен. Хотя предложения есть интересные. Может быть, в будущем буду готов к этому. А пока к бабушке с дедушкой поеду. В деревню. Они зовут меня уже с первого летнего дня. К выходным, наверное, соберусь. Там бабушке чем-нибудь помогу, на велосипеде покатаюсь. Надеюсь, что и другие ребята съедутся. Будет с кем пообщаться.
Надежда КОТ:
– Моя старшая дочь Яна (ей тринадцать) в прошлом году побывала в трех лагерях: в Литве, Польше и Росси Волковысского района. Впечатления остались самые позитивные. Ни разу не пожаловалась, что ей там скучно. Приезжала домой очень довольная. Конечно, каждый лагерь – это с одной стороны растраты. С другой – беспокойство. Но сегодня не Каменный век, связь есть. Кстати, в тех лагерях, где была Яна, у ребят забирали все гаджеты. Давали только для того, чтобы позвонить родителям. Замечательно! Если в этом году подвернется возможность, спокойно отправлю дочь в лагерь.
Ульяне только семь лет. Она летом в городе. Много времени проводит на улице. Скакалка, велосипед, ролики… В лагерь, думаю, тоже поехала бы с удовольствием. Когда отвозили Яну в Россь, смотрела так жалобно: мол, оставьте здесь и меня. Но не доросла еще... Ну а Елисею пока достаточно прогулок на свежем воздухе. На улице он крепче спит.
Подготовила Наталья ТУРКО.
Фото автора.
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Лето. Июнь. Каникулы. Наверняка родители уже размышляли о том, как их дети проведут эти благодатные деньки. Чтобы интересно, запоминающе и, самое главное, с...
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