Где лучше отдыхается?





Лето. Июнь. Каникулы. Наверняка родители уже размышляли о том, как их дети проведут эти благодатные деньки. Чтобы интересно, запоминающе и, самое главное, с максимальной пользой для здоровья. Многие определились, отправив свое чадо в детский лагерь. Другие собираются к бабушке в деревню. А кто-то и в городе найдет занятие. Но что для детей лучше? Спорный вопрос.

ЗА: Навстречу впечатлениям

По мне, лето для детворы – пора, которая обещает новизну впечатлений, общения, разнообразие досуга. Конечно, не без здоровой пищи и витаминизации, свежего воздуха и солнечных ванн. Лето у бабушки, бесспорно, обещает много, но не столько, сколько берет на себя лагерь. Любого типа. Ни дом, из которого ребенок весь учебный год ходил в школу и куда возвращался, ни деревенская идиллия не сравнимы с лагерной жизнью. Даже если родители или бабушки очень постараются, лагерь все равно по своим возможностям и предложениям будет впереди или, по крайней мере, составит дому и деревне достойную конкуренцию и альтернативу.



Считаю, что педагоги-энтузиасты, умеющие хорошо работать, умеют еще и хорошо отдыхать и организовывать отдых. Их учебно-воспитательное рвение с приходом лета перевоплощается в рвение творческо-развлекательное. В лагерях они устраивают игры, конкурсы, соревнования, экскурсии… А это – двигательная активность, свежий воздух, солнце, интеллектуальное развитие, общение, расширение кругозора, положительные эмоции. Как раз то, что нужно для нормального психологического и физического развития и полноценного отдыха. И это только лагерь с дневным пребыванием.



А круглосуточный? Палаточный? Передвижной? Если кто-то из уважаемых взрослых и не бывал в свое время в лагерях, то уж в походы по окончании учебного года рвались точно все. И всем хотелось с ночевкой! Кому-то не понравилось? Вспомнить нечего? А ведь палаточный лагерь – это тот же удивительный поход, только более длинный. Да, может быть, немного утомительно, но усталость будет приятная. Что вы говорите? Смущает режим, по которому живет лагерь? Но ведь для организма это намного лучше, чем стресс от спонтанности и сумбурности сна и бодрствования.

Я все это к чему? Хотите здорового и полезного, разнообразного и насыщенного отдыха – отправляйтесь в лагерь!

Наталья, г. Свислочь.

ПРОТИВ: Каникулы строгого режима



Вспоминаю свое детство с большой грустью оттого, что скучаю по тем беззаботным временам, и с большой радостью оттого, что у меня было настоящее, счастливое, самостоятельное детство. И чего в нем только не было: мы после дождя мерили все лужи, качались в песке, бегали босиком по полям и лугам, слизывали росу с листьев и травы, ловили головастиков, лазили по деревьям, играли в лесных шалашах, жарили сало на костре… Как было весело!



А наши дети, к сожалению, лишены такого удовольствия, потому что они все время должны быть на виду и под присмотром. Невольно начинаешь их сравнивать с тепличными растениями, за которыми постоянно ухаживают, оберегают, а когда эти растения покидают родные стены, выясняется, что процесс адаптации к окружающей среде проходит очень болезненно, некоторые растения и вовсе погибают. Так происходит и с нашими детьми, мы постоянно пытаемся их чем-нибудь занять, увлечь, мы не даем им никакой свободы, свободы собственного выбора, собственных решений. У них все всегда должно быть по расписанию и не должно оставаться времени на что-то второстепенное. О каких саморазвитии и самореализации может идти речь, если мы без контроля не даем своим детям сделать ни шагу?!



Вот и сейчас... Только закончились учебные занятия, можно отдохнуть, расслабиться… А нет, надо в лагерь идти, чтобы быть под наблюдением взрослых, опять все по режиму: завтрак, обед, игровая деятельность, тихий час… Мы, взрослые, совершенно забываем о детской свободе, о тех элементарных навыках, которые они должны добыть самостоятельно. У ребят пропадает всякое настроение: каникулы перестали отличаться от учебной поры – опять рано вставать, куда-то идти, делать что-то по приказу. Пусть ребенок проведет лето так, как хочет он.

Снежана, г. Свислочь

УЛИЧНЫЕ ДИАЛОГИ

А вот что мы услышали о летнем отдыхе на улицах нашего города.



Игнат КОМАР:



– Этим летом я в лагерь не собираюсь. Когда был помладше, с удовольствием ходил в школьный лагерь. Было весело. Поехать куда-то в другой район? Нет, пока не настроен. Хотя предложения есть интересные. Может быть, в будущем буду готов к этому. А пока к бабушке с дедушкой поеду. В деревню. Они зовут меня уже с первого летнего дня. К выходным, наверное, соберусь. Там бабушке чем-нибудь помогу, на велосипеде покатаюсь. Надеюсь, что и другие ребята съедутся. Будет с кем пообщаться.

Надежда КОТ:

– Моя старшая дочь Яна (ей тринадцать) в прошлом году побывала в трех лагерях: в Литве, Польше и Росси Волковысского района. Впечатления остались самые позитивные. Ни разу не пожаловалась, что ей там скучно. Приезжала домой очень довольная. Конечно, каждый лагерь – это с одной стороны растраты. С другой – беспокойство. Но сегодня не Каменный век, связь есть. Кстати, в тех лагерях, где была Яна, у ребят забирали все гаджеты. Давали только для того, чтобы позвонить родителям. Замечательно! Если в этом году подвернется возможность, спокойно отправлю дочь в лагерь.

Ульяне только семь лет. Она летом в городе. Много времени проводит на улице. Скакалка, велосипед, ролики… В лагерь, думаю, тоже поехала бы с удовольствием. Когда отвозили Яну в Россь, смотрела так жалобно: мол, оставьте здесь и меня. Но не доросла еще... Ну а Елисею пока достаточно прогулок на свежем воздухе. На улице он крепче спит.

Подготовила Наталья ТУРКО.

Фото автора.