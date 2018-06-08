В Белгидромете обратили внимание, что из-за длительного периода сухой погоды в лесах республики сохраняется высокая пожарная опасность. Находясь на природе, нужно быть осторожными с огнем.
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До 28 градусов тепла и без осадков ожидается по юго-западу Беларуси 10 июня
09.06.2018 16:49 — Разное | Аргументы и факты
В Белгидромете обратили внимание, что из-за длительного периода сухой погоды в лесах республики сохраняется высокая пожарная опасность. Находясь на природе, нужно быть осторожными с огнем.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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