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Новополоцк масштабно отмечает 60-летие

09.06.2018 16:56 — Разное | ОНТ  
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Один из самых молодых городов Беларуси отмечает 60-летие. Сегодня даже знаменитая улица Молодёжная – 15 километров через весь город – на время стала пешеходной.

Около трёх тысяч человек прошли масштабным маршем. Его открывали те, кто начинал строить первые заводы и жилые кварталы. А далее – следующие десятилетия. Гости увидели летопись города.

Поздравления звучат с самого утра. На главной площади со сцены поздравительную телеграмму от Александра Лукашенко зачитала глава Администрации Президента Наталья Качанова. Госнаград удостоены строители, нефтяники, транспортники. Город на берегу Западной Двины построили благодаря появлению нефтеперерабатывающего завода. Местная промышленность вносит большой вклад в развитие экономики страны, а будет ещё больше. Сейчас на «Нафтане» идёт модернизация.

Сейчас торжества в разгаре, работают сразу пять площадок. Вечером для новополочан споёт ансамбль «Сябры». Съёмку этого шоу будет вести телеканал ОНТ. Телеверсию концерта смотрите в нашем эфире в конце июня. 

 
 
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​Один из самых молодых городов Беларуси отмечает 60-летие. Сегодня даже знаменитая улица Молодёжная – 15 километров через весь город – на время стала пешеходной.
 
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