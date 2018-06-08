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Выпускникам лицея МВД Беларуси вручили аттестаты
Пять лет специального обучения. Выпускникам лицея МВД Беларуси сегодня вручили аттестаты.
В этом году в лицее 41 выпускник. Своих воспитанников с этого дня преподаватели называют коллегами. Каждый из них прошёл не просто школьную программу, но и специальные дисциплины, необходимые для службы в органах внутренних дел. К слову, большинство намерено связать своё будущее со службой в милиции.
После вручения аттестатов выпускники простились со знаменем родного лицея и по традиции прошли маршем. Торжественно проводили и воспитанников суворовского военного училища. Сегодня же со школой попрощаются 58 тысяч одиннадцатиклассников.
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Пять лет специального обучения. Выпускникам лицея МВД Беларуси сегодня вручили аттестаты.
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