Выпускникам лицея МВД Беларуси вручили аттестаты

Пять лет специального обучения. Выпускникам лицея МВД Беларуси сегодня вручили аттестаты.

В этом году в лицее 41 выпускник. Своих воспитанников с этого дня преподаватели называют коллегами. Каждый из них прошёл не просто школьную программу, но и специальные дисциплины, необходимые для службы в органах внутренних дел. К слову, большинство намерено связать своё будущее со службой в милиции.

После вручения аттестатов выпускники простились со знаменем родного лицея и по традиции прошли маршем. Торжественно проводили и воспитанников суворовского военного училища. Сегодня же со школой попрощаются 58 тысяч одиннадцатиклассников.