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На фестивале белорусской песни и поэзии состоялось открытие экспозиции «Мейер Аксельрод. Возвращение домой»

09.06.2018 17:16 — Разное | ОНТ  
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Молодечно в этом году стал второй родиной для молодой артистки Златы Ларченко. Участница от Минской области заняла первое место в песенном конкурсе национального фестиваля. Сегодня на фестивале белорусской песни и поэзии состоялось «Возвращение домой».

Где бы ни летали влюблённые Шагала, под ними всегда был Витебск. Вот и у Мейера Аксельрода в каждом местечке – черты Молодечно. «Кто звал меня, что здесь мне делать ныне, и почему я этой встрече рад?» – слова лирика, эпилог к первому вернисажу на малой родине.

Около сорока гравюр – с Земли обетованной. Доставить раритеты из Израиля помогали многие институции. Аксельродов в начале Первой войны выселили в Тамбов. Век назад дед Михаила пытался вернуть в свой город, где «не спеша тягуче говорят».

Уже есть идея, в каком доме «поселят» героев рисунков. За автографами живописца, близкого к Модильяни, сейчас охотятся музеи всего мира. А тысячи меломанов готовятся к встрече с артистами, для которых «Молодечно» как вторая родина.

Вечером на сцене Летнего амфитеатра – гала-концерт лауреатов песенного конкурса за 25 лет его истории. Сегодня фестивальные софиты погаснут, пока в следующем июне здесь же не взойдёт чья-то новая звезда.

 
Теги: Витебск
 
 
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Молодечно в этом году стал второй родиной для молодой артистки Златы Ларченко. Участница от Минской области заняла первое место в песенном конкурсе национального...
 
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