Имена бизнесменов и чиновников, причастных к стройке ресторана в Куропатах

«Радио свобода» собрала имена чиновников и бизнесменов, которые участвовали и до сих пор участвуют в процесс появления в Куропатах заведения «Поедем поедим». Мы решили показать вам этот список.

Начнем с чиновников:

Борис Батура, бывший председатель Минского облисполкома

В 2010 году Минскоблисполком подписал договор об инвестициях с компанией «Белрэстинвэст», которая, нарушая закон об охране историко-культурного наследия, начала строительство развлекательного комплекса в Куропатах.

Александр Волович, главный архитектор Минской области (сейчас эту должность занимает Вадим Николаенко)

Волович в 2016 году рассказывал, какими он видит объекты придорожного сервиса: «Все объекты, которые строятся около первой и второй МКАД, должны быть интересными и оригинальными как по архитектуре, так и по выбору блюд, по дизайну интерьера, чтобы люди хотели их посещать и могли выбирать».

Анатолий Акушевич, бывший начальник управления культуры Миноблисполкома (имя нового на сайте ведомства не указано)

Валентин Дроздов, начальник отдела архитектуры Минского райисполкома (сейчас этот пост занимает Сергей Титков).

Дроздов участвовал в общественном обсуждении проекта детального планирования в 2014 году. Именно там был представлен проект новых зон охраны, который фактически сделал постройку ресторана легальной.

Сергей Кудин, начальник отдела культуры Минского райисполкома (ныне отделом руководит Сергей Шаблыка)

Анатолий Мирчук, бывший заместитель председателя Миноблисполкома

17 июля 2013 года Мирчук подписал документ о том, чтобы рассмотреть возможность размещения объекта придорожного сервиса около Куропат.

Игорь Чернявский, бывший начальник управления по охране историко-культурного наследия

При Чернявском начал строиться ресторан, при нем же изменили защитные зоны вокруг Куропат.

Вадим Глиньник, архитектор, который разрабатывает новый проект зон охраны, который уменьшает предыдущие зоны и совпадает с пределами уже построенного ресторана

«Послушайте, я хотел бы попросить вас правильно меня понять. Задача этого документа (проекта) – разработка регламента. Я не говорю о моральной стороне проблемы. Я ее полностью разделяю с вами. По моему мнению, пить водку и шашлыки жарить на кладбище – аморально. Ни моей ноги, ни ноги моей семьи там не будет. Но это не задача технического проекта зон охраны », – говорил Глиньник.

Александр Акентьев, главный архитектор «Минскградо»

В 2014 году Акентьев представил общественности разработанный его организацией проект детального планирования. Тогда общественные активисты спросили его, зачем возле места массовых захоронений нужны баня и детская площадка, он ответил: «Мы согласились с тем, что наличие таких объектов в схеме жизнедеятельности минской автодороги к месту».

Ирина Дриго, заместитель министра культуры

Действующая заместитель министра культуры подписала постановление министерства культуры от 1 декабря 2014 года об изменении зон охраны Куропат. То есть официально было заявлено, что зоны охраны уменьшаются, и ресторан может легально работать.

Бизнесмены:

Леонид Зайдес

Как в 2013 году писал «Ежедневник», Леонид Зайдес начал ресторанный бизнес в 2000-х. Он открыл «Кушавель», «Тусэ», «Дачу». Активно занимался кейтерингом. С 2005 года Зайдес является совладельцем компании «Белноватэкс групп», которая в 2012 году начала строительство ресторана «Бульбаш-холл» в Куропатах. Заведение не открылось, но через несколько лет на территории Минского моря появился «Бульбаш пляж», как известно, его построила «Белноватэкс групп».

Алла Сурис, резидент Израиля, имеет долю в компании «Белноватэкс групп»

Как выяснила «Наша Нива», на самом деле акции компании принадлежат ее сыну – 46-летнему Борису Сурис. Кроме ресторанного бизнеса, Суриса и Зайдеса объединяет производство пластиковых елок. Вместе они основали компанию ООО «МАГ 2000» в Украине.

В СМИ имя Суриса всплывало несколько раз. Например, В 2005 году его похищали в России и требовали выкуп в два миллиона долларов. Сейчас в отношении компании «МАГ 2000» началось досудебное расследование: должностные лица из компании Суриса и Зайдеса подозреваются в нанесении ущерба украинскому государству размеров в 20 тысяч долларов.

Светлана Дубкова, представляется директором ООО «Амизбел», предположительно, менеджер ресторана «Поедем поедим»

Женщину можно было заметить во время прямых трансляций с площадки перед главным входом в ресторан «Поедем поедим». Она вступала в споры с протестующими.