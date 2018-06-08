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Александр Лукашенко: Беларусь готова к развитию отношений с Ираном настолько, насколько вы этого желаете
Новости Беларуси. Президент Беларуси принимает участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества. Встреча большой восьмерки – так неофициально называют крупнейшую евроазиатскую интеграцию – всегда событие знаковое в мировой геополитике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нынешний саммит отличается насыщенностью событий. Впервые здесь в качестве официальных членов Индия и Пакистан. К тому же лидеры государств в таком формате собрались вместе в первый раз после выхода США из Транстихоокеанского партнерства. Сверхзадача – повысить качество мировой глобализации и противостоять очередному витку экономического кризиса из-за торговых войн.
В этом интеграционном сообществе крупнейших держав Беларусь в качестве страны-наблюдателя. В Китае наш Президент уже провел ряд двухсторонних встреч: Александр Лукашенко и его монгольский коллега договорились укреплять экономические связи и создавать совместные производства.
По итогам 2017 года товарооборот Беларуси и Монголии достиг более 13 миллионов долларов. Его основа – наш экспорт. Составляющую экономического сотрудничества сегодня же Александр Лукашенко обсудил и с Президентом Ирана.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хасан Роухани, президент Ирана:
Известно, что 10 июня Президент Беларуси продолжит работу на саммите. В частности, он примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
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Александр Лукашенко: Беларусь готова к развитию отношений с Ираном настолько, насколько вы этого желаете
Новости Беларуси. Президент Беларуси принимает участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества. Встреча большой восьмерки – так неофициально...
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