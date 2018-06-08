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В Светлогорске обнаружено тело женщины без одежды
Новости Беларуси. 8 июня ранним утром в Светлогорске было обнаружено тело женщины. На погибшей не было одежды.
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Проводится проверка. Устанавливается личность погибшей, выясняются обстоятельства и причина произошедшего.
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Новости Беларуси. 8 июня ранним утром в Светлогорске было обнаружено тело женщины. На погибшей не было одежды. По сведениям телерадиокомпании «Ранак», женщину...
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