ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лауреат конкурса молодых исполнителей «Молодечно-2018»: Это не спонтанная победа

09.06.2018 15:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Молодечно зажигает новые звезды: 8 июня раскрылась главная интрига Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Стали известны победители конкурса молодых исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лауреат конкурса молодых исполнителей «Молодечно-2018»: Это не спонтанная победа

До этого им нужно было пройти региональные отборочные туры. В финале встретились 20 лучших вокалистов со всей страны. Самым сложным испытанием было выступление в сопровождении Национального академического оркестра Беларуси под руководством маэстро Михаила Финберга.

Гран-при в 2018 году жюри не присуждало. А первая премия досталась 19-летней Злате Ларченко из Дзержинска. Она играет на цимбалах и фортепиано и с детства мечтает о сцене, а первым учителем девушки был отец.

Лауреат конкурса молодых исполнителей «Молодечно-2018»: Это не спонтанная победа

Злата Ларченко, победитель национального конкурса молодых исполнителей белорусской песни «Молодечно-2018»:
Это не спонтанная победа. Эта победа, я считаю, даже заслуженная. Была проведена колоссальная работа – очень, очень большой труд, как мой, так и моего педагога.

Лауреат конкурса молодых исполнителей «Молодечно-2018»: Это не спонтанная победа

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Фестиваль по праву является уникальным, потому что он посвящен белорусской поэзии, нашей прекрасной белорусской музыке. Он родил нашей стране очень многих звезд, открыл им дорогу на большую сцену. И в этом, конечно, главное достоинство фестиваля, который празднует сегодня свое 18-летие.

Фестиваль открылся гала-концертом к 80-летию выдающегося белорусского композитора Игоря Лученка. Любимым песням подпевал весь амфитеатр. Впрочем, 9 июня в фестивальной программе поклонникам белорусской музыки также приготовили массу сюрпризов и поэзии. Их ждет джазовый концерт, спектакль «Карьера доктора Рауса», встреча с народной артисткой Наталией Гайда и концерт-закрытие со звездами белорусской эстрады.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Молодечно зажигает новые звезды: 8 июня раскрылась главная интрига Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Стали известны...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Можем обходиться без приглашения дорогостоящих звезд». Министр культуры отметил уровень беларуской эстрады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика