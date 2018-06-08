Елена Ноздрёва завоевала золото и установила мировой рекорд на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

На чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ наша Елена Ноздрёва потрясающе провела финальный заезд на дистанции 500 метров в каноэ-одиночке. Она завоевала золото и установила новое достижение.

Белорусская каноистка финишировала с мировым рекордом. Её результат – 2 минуты 3,53 секунды. Ноздрёва опередила россиянку Ксению Кураш, занявшую второе место, и Людмилу Лузан из Украины.

Ещё одну золотую медаль нашей команде принесла мужская байдарка-четвёрка в составе Романа Петрушенко, Вадима Белько, Ильи Федоровича и Вадима Никитина. Серебро у женской четвёрки – Алина Свита, Марина Литвинчук, Надежда Лепешко и Ольга Худенко.

Завтра белорусы продолжат борьбу за награды. Пока наша команда на втором месте в медальном зачёте, впереди только Германия (шесть наград). На чемпионате Европы также разыгрывается 175 лицензий для участия во II Европейских играх в Минске.