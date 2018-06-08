В Ивановском районе женщина на VW не уступила дорогу Yamaha: мотоциклист скончался на месте

ДТП со смертельным исходом произошло в субботу вечером в деревне Мотоль Ивановского района. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, в результате погиб 25-летний мотоциклист.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

По предварительной информации, 48-летняя местная жительница, управляя Volkswagen Passat, при выполнении маневра левого поворота на перекрестке не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с мотоциклом марки Yamaha YZF 600, который двигался во встречном направлении.









Мотоциклом управлял 25-летний житель Мотоля, который скончался на месте происшествия.