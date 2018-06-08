Сборная Беларуси по футболу проведёт товарищеский матч с командой Финляндии

Сборная Беларуси по футболу сегодня в гостях проведёт товарищеский матч с командой Финляндии.

После спарринга с венграми в Бресте белорусские футболисты успели потренироваться дома, а затем отправились в Тампере, где опробовали поле стадиона «Ратина». Именно там и состоится поединок с финнами. Арена вмещает 32 тысячи зрителей. В составе нашей команды есть изменения. Главный тренер Игорь Криушенко дал отдых Михаилу Сивакову и Ивану Маевскому, шанс сыграть будет у молодого защитника минского «Динамо» Максима Швецова. Напомним, белорусская сборная продолжает подготовку к Лиге наций УЕФА, которая стартует в сентябре.

Финны в своём последнем спарринге в гостях проиграли Румынии (0:2), Беларусь разошлась миром с Венгрией (1:1). Сегодняшние соперники встречались четыре раза. Три встречи завершились вничью, ещё в одном матче сильнее были финны. Игра начнётся в 19.00.