Москва отвергла предложение США и европейцев о проведении в Донбассе силовой операции ООН "по принуждению к миру".

"Что касается ооновского присутствия в Донбассе, то, как известно, в сентябре 2017 года Россия внесла в СБ ООН проект соответствующей резолюции. Однако мы до сих пор не получили письменных поправок по этому документу", - говорится в комментарии МИД РФ в субботу в преддверии министерской встречи "Нормандской четверки" 11 июня в Берлине.

"Вместо этого наши европейские и американские партнеры продвигают идеи силовой операции "по принуждению к миру", установлению в регионе - до проведения там местных выборов - международной военно-гражданской администрации. Такие предложения, идущие вразрез с минскими соглашениями, отвергаются Донецком и Луганском", - отмечает МИД РФ.

В комментарии подчеркивается, что "любые форматы международного содействия урегулированию внутриукраинского кризиса, в том числе по линии ООН, должны опираться на согласие самих сторон конфликта - Киева и Донбасса".

"Нормандская четверка" - группа высокопоставленных представителей РФ, Германии, Франции и Украины, созданная в июне 2014 года для урегулирования ситуации в Донбассе. Может проходить как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД.

Министерская встреча "нормандской четверки" пройдет 11 июня в Берлине.

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар сообщила, что на ней впервые пойдет речь о предполагаемой миротворческой миссии ООН для востока Украины.

В предстоящий понедельник, по словам представителя МИД ФРГ, министры иностранных дел четырех стран (РФ, ФРГ, Франции и Украины, - "ИФ") будут иметь возможность изложить свои взгляды на этот счет и обменяться мнениями.

"А потом, вечером, надо будет посмотреть, есть ли подвижки в этом вопросе и какие "винтики" следует подкрутить, чтобы появилась возможность сблизить позиции", - сообщила М.Адебар.

Говоря о требовании Киева предоставить "голубым каскам" полномочия по контролю украинско-российской границы в зоне конфликта, представитель МИД ФРГ сказала, что "это один из вопросов, о которых следует говорить".

Предыдущая встреча министров в "Нормандском формате" проходила почти полтора года назад - в феврале 2017 года.