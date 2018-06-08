ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В МИД РФ назвали идею о силовой операции в Донбассе "по принуждению к миру" противоречащей минским соглашениям

09.06.2018 17:04 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Москва отвергла предложение США и европейцев о проведении в Донбассе силовой операции ООН "по принуждению к миру".

"Что касается ооновского присутствия в Донбассе, то, как известно, в сентябре 2017 года Россия внесла в СБ ООН проект соответствующей резолюции. Однако мы до сих пор не получили письменных поправок по этому документу", - говорится в комментарии МИД РФ в субботу в преддверии министерской встречи "Нормандской четверки" 11 июня в Берлине.

"Вместо этого наши европейские и американские партнеры продвигают идеи силовой операции "по принуждению к миру", установлению в регионе - до проведения там местных выборов - международной военно-гражданской администрации. Такие предложения, идущие вразрез с минскими соглашениями, отвергаются Донецком и Луганском", - отмечает МИД РФ.

В комментарии подчеркивается, что "любые форматы международного содействия урегулированию внутриукраинского кризиса, в том числе по линии ООН, должны опираться на согласие самих сторон конфликта - Киева и Донбасса".

"Нормандская четверка" - группа высокопоставленных представителей РФ, Германии, Франции и Украины, созданная в июне 2014 года для урегулирования ситуации в Донбассе. Может проходить как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД.

Министерская встреча "нормандской четверки" пройдет 11 июня в Берлине.

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар сообщила, что на ней впервые пойдет речь о предполагаемой миротворческой миссии ООН для востока Украины.

В предстоящий понедельник, по словам представителя МИД ФРГ, министры иностранных дел четырех стран (РФ, ФРГ, Франции и Украины, - "ИФ") будут иметь возможность изложить свои взгляды на этот счет и обменяться мнениями.

"А потом, вечером, надо будет посмотреть, есть ли подвижки в этом вопросе и какие "винтики" следует подкрутить, чтобы появилась возможность сблизить позиции", - сообщила М.Адебар.

Говоря о требовании Киева предоставить "голубым каскам" полномочия по контролю украинско-российской границы в зоне конфликта, представитель МИД ФРГ сказала, что "это один из вопросов, о которых следует говорить".

Предыдущая встреча министров в "Нормандском формате" проходила почти полтора года назад - в феврале 2017 года.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Москва отвергла предложение США и европейцев о проведении в Донбассе силовой операции ООН "по принуждению к миру".
 
Новости дня
Новости разные
 
Цены, которые многих удивят. Помидоры стоят 52 рубля за килограмм, абрикосы — 40 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика