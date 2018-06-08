Россельхознадзор усилил контроль молока шести белорусских предприятий из-за нитратов

Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль продукции шести белорусских предприятий, в молоке которых были обнаружены нитраты.

Как сообщает служба, это ОАО "Минский молочный завод №1", "Данон Пружаны", ГП "Молочный гостинец", Солигорский филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", Нарочанский филиал ОАО "Молодечненский молочный комбинат", Оршанский молочный комбинат.

Как сообщалось, нитраты были обнаружены при очередном лабораторном контроле 6 июня. По техническим регламентам Таможенного союза наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), не допускается.

Как поясняли в Россельхознадзоре со ссылкой на экспертов, нитраты нередко добавляются в молоко для выравнивания уровня белка и стабилизации (недопущения свертывания) ультрапастеризованного молока.

Россельхознадзор также сообщал, что решил провести собственное расследование для изучения причин появления остаточного количества нитратов в молоке и молочной продукции.